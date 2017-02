Straße an Wurgwitzer Schule wird saniert Die Stadt will im März mit den Bauarbeiten beginnen. Die Zeit drängt.

Die Straße an der Schule in Wurgwitz soll saniert werden. © Frank Baldauf

Die Stadt will die Straße Zur Quäne in Wurgwitz in diesem Jahr grundlegend sanieren. Die Bauarbeiten sollen am 6. März beginnen, im September beendet sein und rund 750 000 Euro kosten. Der Technische Ausschuss des Stadtrates hat am Dienstagabend den Auftrag an das Bauunternehmen Strabag vergeben. Damit sind die Voraussetzungen für den Baustart geschaffen.

In einem ersten Teilabschnitt wurde 2015 bereits das Haus Zur Quäne 2 abgerissen. Damit hat die Stadt Platz gemacht, um die Straße an der ehemaligen Engstelle zu verbreitern. Die Straße ist deshalb von Bedeutung, weil sie zur Grundschule Wurgwitz führt, die derzeit umgebaut und zum nächsten Schuljahr wiedereröffnet wird. Bis zum Schuljahresbeginn sollen deswegen die größten Arbeiten an der Straße mit Vollsperrung abgeschlossen sein. Danach sind lediglich noch Restarbeiten bei halbseitiger Sperrung geplant. „Wir hoffen deshalb, dass wir wirklich am 6. März mit den Bauarbeiten beginnen können“, sagte Bauamtschef Gerhard Schiller im Technischen Ausschuss. „Der Frost steckt aber wegen des langen Winters tief im Boden.“

Vorgesehen ist bei dem Vorhaben, durchgängig bis zur Schule einen Fußweg anzulegen beziehungsweise auszubauen. Die Straße erhält eine Mindestbreite von 5,75 Metern. Auch die Kreuzung Oberstraße/Zur Quäne ist Teil des Projektes und wird ebenfalls grundlegend saniert. Neben einer neuen Asphaltschicht und einem neuen Straßenunterbau bekommt die Straße auch einen neuen Regenwasserkanal. Außerdem werden in der Straße Trinkwasser- und Gasleitung verlegt, die öffentliche Beleuchtung und Kabel der Stromversorgung erneuert sowie Internet-Kabel verlegt. Wegen der Dichte der zu verlegenden Leitungen, der Straßenbreite und des zur Verfügung stehenden Zeitraumes ist eine Vollsperrung der Straße nötig. Zur Finanzierung rechnet die Stadt mit Fördermitteln von 224 400 Euro.

Das Vorhaben wird am Dienstag, 7. Februar, ab 17 Uhr in einer Bürgerversammlung im Ratssaal des Rathauses Potschappel öffentlich vorgestellt.

