Straße Am Güterbahnhof und B 6 gesperrt Die Umleitung ist ausgeschildert. Nach Dresden gehts nur über Radebeul.

Im Zuge von Arbeiten am Telekomnetz muss die Zufahrt auf die Straße Am Güterbahnhof von der Dresdner Straße am Montag und Dienstag gesperrt werden. Das teilt das Ordnungsamt mit.

Die Straße Am Güterbahnhof wird zur Einbahnstraße in Richtung Dresdner Straße. Eine Umleitung, insbesondere auch für den Lkw-Verkehr, ist über Radebeul in das Gewerbegebiet Grenzstraße beziehungsweise Naundorfer Straße ausgeschildert.

Eine Woche später wird an der Eisenbahnbrücke in Cossebaude gebaut, weshalb die B 6 zwischen 4. November 20 Uhr und 7. November 5 Uhr voll gesperrt sein wird. Somit ist die direkte Verbindung über die S 84 nach Dresden abgeschnitten. Eine Umleitung erfolgt über Radebeul. (SZ)

