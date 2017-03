Straße Am Gucklitz voll gesperrt Ab kommender Woche ist die Straße Am Gucklitz zwischen der Rostocker Straße und der Florian-Geyer-Straße für mehrere Monate gesperrt.

Ab kommender Woche ist die Straße Am Gucklitz zwischen der Rostocker Straße und der Florian-Geyer-Straße für mehrere Monate gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, beginnt die Vollsperrung am Montag, 27. März, und soll voraussichtlich bis Freitag, 9. Juni, dauern. Grund für die Sperrung ist laut Stadt die Verlegung einer Niederdruck-Gasleitung. Die Arbeiten würden in verschiedenen Abschnitten ausgeführt, teilte die Stadtverwaltung weiter mit. (SZ)

