Straße am Freibad wieder zweispurig Mit der Schließung des Freitaler „Zacke“ ändert sich auch die Verkehrsregelung auf der Zufahrt.

Nach der Badesaison fällt ein Umweg für Autofahrer weg. © Andreas Weihs

Wohl zum letzten Mal in diesem Jahr hatte am Freitag das Freibad Zacke geöffnet. Mit der Schließung des Bades ändert sich auch die Verkehrsregelung auf der Zufahrt zum Freibad von der Wilsdruffer Straße. Das teilte Bauamtschef Gerhard Schiller mit. Seit dem Start der Freibadsaison im Frühjahr mussten Autofahrer, die den Zacke-Parkplatz verlassen, einen Umweg weiter Richtung Westen über die Straßen Zum Freibad, Zur Quäne und Oberstraße fahren, um zurück zur Kesselsdorfer Straße und zur Wilsdruffer Straße zu kommen. Die Straße, die direkt von der Wilsdruffer Straße zum Freibad führt, fungierte nur noch als Zufahrt. Der Grund: Weil in der Vergangenheit über diese Straße auch die Ausfahrt geregelt war, gab es vor allem zu Spitzenzeiten Verkehrschaos. Schon damals wurden angekündigt, dass diese Einbahnstraßenregelung während der gesamten Freibadsaison bestehen bleiben, aber außerhalb der Saison dann aufgehoben werden soll.

Wie Schiller mitteilte, wird im kommenden Jahr eine neue Lösung nötig werden. Dann will die Stadt die Straße Zur Quäne sanieren und muss sie deswegen halbseitig sperren und zum Teil auch komplett schließen. (SZ/win)

zur Startseite