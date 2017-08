Straße am Cottaer Kreisel dicht Die Trasse wird zwischen Kreisverkehr und Abzweig nach Goes gebaut und dafür drei Wochen voll gesperrt. Die Umleitung führt über Rottwerndorf.

© Egbert Kamprath

Kraftfahrer müssen ab 14. August einen Engpass auf der Staatsstraße zwischen Pirna und Berggießhübel sowie eine weiträumige Umleitung in Kauf nehmen. Das sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) lässt ein Teilstück der Trasse sanieren. Betroffen ist der Abschnitt vom Kreisverkehr Cotta in Richtung Pirna bis kurz nach dem Abzweig nach Goes. Auch der Kreisel ist während der Bauarbeiten nicht befahrbar. Fachleute werden in der Bauzeit die Asphaltdecke der Straße erneuern. Eine Umleitung wird nach Auskunft des Lasuv über das Gottleubatal ausgeschildert. Von Pirna aus geht es dann über Rottwerndorf und Neundorf in Richtung Berggießhübel, auch von Berggießhübel aus in Richtung Pirna wird die Route über Rottwerndorf empfohlen.

Nach der Vollsperrung, die voraussichtlich bis 1. September dauern soll, kann die Staatsstraße zwischen Kreisel und Goes zwar wieder befahren werden, allerdings noch immer eingeschränkt: Nach dem Straßenbau arbeiten die Handwerker noch an den Leitplanken und anderen Schutzanlagen neben der Straße. Für diese Arbeiten ist laut Lasuv ein Zeitraum von etwa einer Woche veranschlagt. In dieser Zeit wird der Verkehr mithilfe einer Ampel an der Baustelle vorbeigelotst. Das Vorhaben kostet insgesamt rund 460 000 Euro und wird mit Mitteln aus dem sächsischen Landeshaushalt finanziert.

Der Teilabschnitt der Staatsstraße zwischen Pirna und dem Abzweig nach Goes war bereits 2010 saniert worden. Fachleute hatten dort ebenfalls den Asphalt ausgetauscht, weil die Oberfläche nicht mehr griffig genug war. Die Staatsstraße von Pirna nach Berggießhübel gilt generell als sehr unfallträchtige Strecke.

