Straße ab Sommer gesperrt Zwischen Cunnersdorf und Königstein wird ab dem Sommer ein Jahr lang gebaut. Genaueres kann das Landesstraßenbauamt noch nicht sagen.

Königstein/Gohrisch. Die Arbeiten an der S 169 zwischen dem Gohrischer Ortsteil Cunnersdorf und Königstein und einer angrenzenden Stützwand sollen wahrscheinlich im Sommer beginnen. Isabel Siebert, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, teilte mit, dass sie, wenn möglich, ab Juli bauen wollen und im Sommer 2019 fertig werden. Die Arbeiten könne man nur unter Vollsperrung durchführen. Derzeit stimme man sich deswegen in der Region ab. Gegenwärtig rechnet das Lasuv mit rund 700 000 Euro Baukosten. Genauere Informationen zu Kosten, der Bauzeit oder der Verkehrsführung kann die Behörde erst geben, wenn die Abstimmungen abgeschlossen sind und der Bauauftrag vergeben ist, so Siebert. Die Stützmauer ist unterspült und muss daher erneuert werden. (SZ/kk)

