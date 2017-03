Straße ab Montag halbseitig gesperrt Auf der Staatsstraße 83 zwischen Garsebach und Robschütz wird die Fahrbahn erneuert. Dadurch gibt es eine veränderte Verkehrsführung.

Auf der Staatsstraße 83 zwischen Garsebach und Robschütz wird die Fahrbahn erneuert. Dadurch gibt es eine veränderte Verkehrsführung. Das teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit. Gegenwärtig wird in Garsebach auf dem letzten Abschnitt die Pflasterstrecke durch Bitumenbelag ersetzt. Gleichzeitig wird am angrenzenden Mühlgraben zwischen Barthmühle und Brücke der Deutschen Bahn Richtung Nossen noch ein Randbalken von 50 Metern Länge hergestellt, um die Standsicherheit der Straße zu gewährleisten. Nach Schließen des Mühlgrabens zur Barthmühle war die steile und nicht mehr sichere Böschung erkennbar und es wurde festgestellt, dass die Standsicherheit der Straße nicht mehr gegeben ist. Deshalb wird die Fahrspur am Mühlgraben ab Montag, dem 27. März, um 9 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Die Ampel wird bereits an der Zufahrt Barthmühle aufgestellt und die Strecke in Richtung Meißen verlängert, da sich in der Ampelstrecke eine Engstelle durch die vorhandene Bebauung der Barthmühle befindet. Sofortige Sicherungsarbeiten wurden eingeleitet, da der Mühlgraben zum Pfingstmontag am Mühlentag wieder mit Wasser gefüllt sein soll. (SZ)

