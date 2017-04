Straße ab Freitagnachmittag dicht

Die S 95 in Gersdorf ist ab Freitagnachmuttag gesperrt. © René Plaul

In den vergangenen Tagen war die Straßenbaustelle am künftigen Radweg in Gersdorf noch befahrbar. Ab diesem Freitagnachmittag, 15 Uhr, wird die Baustelle aber vollständig abgesperrt. Nach Mitteilung der Kreis-Verkehrsbehörde bis zum Montag, um 5 Uhr. Das Landesamt für Straßenbau warnt ausdrücklich davor, in dieser Zeit trotz des Verbotes durch die Baustelle zu fahren. Wegen der Aushärtung der Asphaltschichten sei das erst ab Montag um 5 Uhr möglich. Zur Vorbereitung der Arbeiten werde die Trag- bzw. Binderschicht am Freitag mit einem Haftmittel angesprüht, welches nicht überfahren werden kann. Eine Überfahrung hat eine Verschmutzung der Straßenunterlage zur Folge. Auch eine Beschädigung des Fahrzeuges könne nicht ausgeschlossen werden. Gesperrt wird die Straße vom Viadukt bis zum Ortsausgang. Die Umleitung führt diesmal über Steina. Über Ostern wird die Trasse noch einmal gesperrt. Foto:

