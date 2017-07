Strandfest mit Schminkstudio Die Veranstalter in Groß Düben boten auch abseits der Sportwettkämpfe viel.

Das Make-Up von Kita-Leiterin Sigrid Baatz ließ die kleine Leonie freudig strahlen. Das Strandfest gefiel Alt und Jung gleichermaßen. © Jost Schmidtchen

Einmal im Jahr verwandelt sich der Spielplatz am Waldsee in Groß Düben. Zum Strandfest nämlich putzen ihn die Vereine des Dorfes gemeinsam mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Festplatz heraus. Für die Kinder blieb aber dennoch genug Platz, um ausgelassen spielen und toben zu können. Nach über zehn Jahren Strandfest haben sich die Verantwortlichkeiten eingepegelt und so klappte die Organisation einmal mehr bestens.

Die Frauen vom Sportverein betreuten den Kuchenbasar, die Schmetterlingsburschenschaft den Ausschank, die Jugend und die Karnevalisten die Weinbar. Das

Beach-Volleyballturnier lag in der Organisation des Jugendclubs und das Kegeln beim Karnevalsverein. Weil stets alles so gut klappt, da kommen natürlich auch die Besucher immer wieder gerne. Zum einen aus den umliegenden Dörfern, aber auch aus den Ortschaften des angrenzenden Spree-Neiße-Kreises.

Im Festzelt blieb zur besten Kaffee- und Kuchenzeit jedenfalls kein Platz leer. Während sich Mama und Papa einen Wachmacher gönnten, konnten sich die Kinder derweil bei Sigrid Baatz, Leiterin der Kita „Spatzennest“, schminken lassen und dann gleich daneben auf der Hüpfburg toben. Hoffentlich ist das Make-Up da nicht gleich wieder verwischt.

Die Radtour führte in diesem Jahr wie schon gewohnt Max Lehnig-Habrink an. Auch im hohen Alter ist er nocht fit wie ein Turnschuh. Der 86-Jährige strampelte mit allen, die mitwollten, eine 20 Kilometer lange Rundfahrt über Klein Düben und Kromlau. Für eine Gruppe Feriengäste aus dem Main-Kinzig-Kreis war das Strandfest der letzte Ferientag am Waldsee. Sie verabschiedeten sich erfolgreich mit einem dritten Platz beim Volleyballturnier und nahmen auch erfolgreich am Wasser-Gaudirennen teil.

Katrin Fütterer aus Gelnhausen sagte, es war für alle eine schöne Woche, von der auch die Kinder begeistert waren. „Besonders freuten wir uns, dass wir das Strandfest miterleben konnten. Fast schon familiär, diese Atmosphäre“, lobte die Besucherin. Mit Discoklängen feierten alle bei der Open-Air-Strandparty bis in die laue Sommernacht hinein.

