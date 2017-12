Strand soll öffentlich bleiben Der Freddy-Fresh-Chef Michael Welde will eine halbe Million am Brettmühlenteich in Zschorna investieren. Erst einmal.

Elisa und Dennis kamen auch letztes Jahr zum Baden gern nach Zschorna. Der Strand soll auch unter dem privaten Betreiber des Camperplatzes öffentlich zugänglich bleiben. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Thiendorf. Seine Vorstellungen von der Zukunft des Zschornaer Campingplatzes haben Thiendorfs Gemeinderäte überzeugt: In ihrer Dezember-Sitzung beschlossen sie, Verhandlungen mit dem Unternehmer Michael Welde aufzunehmen. Der Kleinnaundorfer ist einer der beiden Bewerber, die von ursprünglich fünf Kauf-Interessenten in die engere Auswahl gekommen waren.

Sein Umbau- und Betreiberkonzept sieht vor, die Zahl der Caravan-Langzeitstellplätze von ehemals 250 auf 50 zu verringern. Hinzu kommen noch einmal 50 Stellplätze für Touristencamper, in der Regel Tages- oder Wochenendgäste. Um die Auslastung außerhalb der Ferienzeiten zu verbessern, setzt Welde auf ein neues Nutzerpotenzial – Schulklassen und Firmenbelegschaften. Für diese sollen 36 Ferienhütten mit je sechs Schlafplätzen errichtet werden. Außerdem plant der Investor sechs 50 Quadratmeter große Ferienhäuser mit gehobener Ausstattung. Hier könnten sich Unternehmen einmieten und Gemeinschaftsaktivitäten, zum Beispiel Wandern oder „Schatzsuchen“, pflegen.

Wie Michael Welde seine baulichen Pläne im Detail umsetzen kann, wird allerdings von einem Bebauungsplan abhängen, den die Gemeinde aufstellen und auch genehmigt bekommen muss.

Auf jeden Fall will der Investor dafür sorgen, dass der Erholungswert des sieben Hektar großen Areals am Brettmühlenteich steigt. Einerseits dadurch, dass die Privatsphäre der Gäste durch ausreichende Abstände zwischen Stellplätzen und Hütten gewahrt wird. Zum gleichen Zweck ist auch die Neuanpflanzung von Bäumen und Sträuchern geplant.

Überdies sieht das Konzept vor, den Platz – bis auf die An- und Abfahrt der Campingfahrzeuge – komplett autofrei zu halten. Was für die Bewohner der umliegenden Ortschaften von besonderem Interesse ist: Der Badestrand am Brettmühlenteich soll auch künftig öffentlich zugänglich sein und entsprechend betreut werden. Das Eintrittsgeld werden die Thiendorfer, Tauschaer und Radeburger dann wahrscheinlich über eine Parkgebühr entrichten.

Auch in Bezug auf die Infrastruktur soll sich einiges zum Besseren wenden. Durch das aufgelockerte Flächen-Management werden schon einmal die Brandschutzbestimmungen eingehalten, deren jahrelange Missachtung letztlich zur Schließung des alten Campingplatzes geführt hatte. Die marode Elektrik auf dem Areal soll komplett neu verlegt werden. Außerdem plant Michael Welde neue Sanitäreinrichtungen – am besten dezentral, damit die Nutzer keine langen Wege auf sich nehmen müssen. Und natürlich den Anschluss ans zentrale Abwassernetz.

Die gastronomische Versorgung soll über ein Pizza/Pasta/Burger-Konzept gesichert werden. Für ein schnelles Imbissangebot ist die Reaktivierung des „Entenfangs“ am Brettmühlenteich-Strand geplant. Michael Welde bringt als Vorstand des Pizzaunternehmens Freddy Fresh AG in Sachen Systemgastronomie jede Menge Kompetenzen mit. Der Betrieb der Gaststätte soll sich vorerst nur auf die Hauptsaison und die Abendstunden beschränken. Falls sich die Umsätze gut entwickeln, so Welde, sei ein ganzjähriger Betrieb möglich. Bei entsprechendem Interesse auch für Familienfeiern; Übernachtungsmöglichkeiten in den Ferienhütten und -häusern seien dann ja vorhanden.

Michael Welde schätzt den kurzfristigen Finanzbedarf für sein Projekt auf knapp 500 000 Euro. Um das Konzept vollständig umzusetzen, würden in den nächsten fünf Jahren noch einmal rund 370 000 Euro gebraucht, die zum Teil schon über laufende Einnahmen finanziert werden könnten. Für den Campingplatzbetrieb will der Kleinnaundorfer eine neue Firma gründen, die „Brettmühlenteich Naturcamping GmbH & Co KG“. Sollten sich Investor und Gemeinde einig werden – als spätester Termin für einen Vertragsabschluss ist der 30. April avisiert – würde Welde im Herbst 2018 mit dem Umbau beginnen.

Als erfolgreichem Unternehmer dürfte es ihm auch nicht schwerfallen, eine solide Finanzierung auf die Beine zu stellen. Wie im nächsten Sommer der Badebetrieb organisiert wird, ist derzeit noch offen. Sollte die Gemeinde keine eigene Lösung in petto haben, so Michael Welde, könne man auch über ein befristetes Pachtverhältnis für den Parkplatz und Teile des Campingplatzes reden.

