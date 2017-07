Strand gehört nun zum Landkreis Bis vor Kurzem hatte der Struppener Ortsteil ein ziemlich verwirrendes Ortseingangsschild. Jetzt sind die 1990er endlich vorbei.

Nun stimmt hier wieder alles. © Andreas Weihs

Nachdem der zu Struppen gehörende Ort Strand bis vor Kurzem noch ein Ortsschild mit ziemlich verkorksten Informationen trug, hat er nun ein neues bekommen. Die Verwaltung in Königstein hatte das neue Schild bereits seit Ende Juni da, heißt es aus dem Königsteiner Rathaus. Die Montage habe sich jedoch verzögert, da das Schild nicht recht passte. Mittlerweile hat das Ordnungsamt es aber angebracht. In der Königsteiner Verwaltung kann man sich auch nicht erklären, warum das vorherige Ortsschild die verwirrende Aufschrift „Landkreis Pirna – Osterzgebirge“ trug. Der Landkreis Pirna bestand bekannterweise nur bis 1994. Eventuell wurde der Aufkleber mit dem Wortlaut „Kreis Sächsische Schweiz“ entfernt, der eigentich dort geklebt hatte. Nun sind aber in Strand die 1990er-Jahre auch offiziell passé. (SZ/kk)

