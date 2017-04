Strampeln für neue Radel-Trassen Fahrräder könnten für Pendler das Auto ersetzen. Dafür gibt der Bund jetzt Geld. Macht das auch in Löbau-Zittau Sinn?

Dass der Landrat gern Rad fährt, daraus macht er kein Geheimnis. Immer wieder eröffnet Bernd Lange (vorn, rechts) neue Radwege selbst und radelt persönlich als erster über die Strecke, wie hier in Rothenburg. © Rolf Ullmann

Radeln auf alten Bahntrassen – Landrat Bernd Lange (CDU) findet das klasse. Schienen raus, Asphalt rein, so einfach soll es gehen. Mit großer Begeisterung wirbt der Kreischef für die neueste Idee des Landkreises in dieser Hinsicht: einen Radweg auf der stillgelegten Bahnstrecke von Oderwitz über Herrnhut nach Niedercunnersdorf. Damit scheint der Kreis Görlitz ganz im aktuellen Trend zu liegen. Fahrradautobahnen sind das neue Stichwort und seit dieser Woche in den Medien. Die Bundesregierung hat verkündet, dass sie im laufenden Jahr zusätzliche 25 Millionen Euro bereitstellen will, um Schnellstrecken für Radler auszubauen. Ein Pilotprojekt für einen solchen Schnellradweg gibt es bereits im Ruhrgebiet – auf einer ehemaligen Bahntrasse.

In der Oberlausitz, speziell bei dem jetzt vorgestellten Projekt zwischen Oderwitz und Niedercunnersdorf ging es bisher immer darum, vor allem den Tourismus anzukurbeln, Fahrradtouristen und Freizeitsportler anzusprechen. Bei den bundesweit anvisierten Radautobahnen geht es vielmehr darum, dass Berufspendler schneller von A nach B kommen. Denn ohne Ampeln und Kreuzungen sollen Radler auf so einer Schnellstrecke viel flotter vorankommen. Angesichts der wachsenden Zahl von Pendlern will die Bundesregierung den Ausbau von Fahrrad-Schnellwegen fördern, begründet Verkehrs-Staatssekretär Norbert Barthle (CDU) die Finanzspritze. Um den Fahrradverkehr weiter zu fördern, habe der Bund seine Mittel für Radwege von 60 Millionen auf insgesamt 100 Millionen Euro pro Jahr aufgestockt, sagt Barthle. Er bezieht sich auf eine neue Veröffentlichung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Das hatte diese Woche bekannt gegeben, dass die Zahl der Berufspendler auf einen neuen Höchstwert gestiegen sei. Demnach fuhren im vergangenen Jahr 60 Prozent aller Beschäftigten regelmäßig vom Wohnort in eine andere Gemeinde zur Arbeit.

Auch in der Region gibt es nicht nur Freizeitradler, sondern auch solche, die mit dem Rad zur Arbeit fahren. Das bestätigt Klaus Müller von der Zittauer Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Er kenne etliche, die mit dem Fahrrad zur Arbeit pendeln. Unter seinen Bekannten ist zum Beispiel eine Frau, die täglich von Oberseifersdorf nach Herrnhut pendelt, erzählt er. „Das ist zurzeit eine Katastrophe.“ Fahrradschnellwege findet er deshalb eine gute Idee. Und Klaus Müller hat auch schon einen Vorschlag, wo einer entstehen könnte: Auf der alten B178, wenn dann die B178n endlich einmal fertig ist bis Zittau. Denn Müller sieht es als besonders wichtig an – für Touristen wie Berufspendler – eine durchgängige Verbindung für Fahrradfahrer von Zittau über Löbau nach Bautzen zu schaffen. „Da muss noch einiges getan werden.“ Auch zum geplanten Radweg auf der Trasse Oderwitz-Niedercunnersdorf hat Klaus Müller eine klare Meinung: „Da bin ich dagegen. Hier sollte unbedingt die Zugstrecke wieder belebt werden.“ Denn mit der Bahn käme man nur sehr umständlich von Zittau nach Löbau. Mit der alten Trasse wäre das sehr viel einfacher. Und sinnvoller, als dort eine Radelstrecke einzurichten, findet Müller. Denn: „Es fehlt der Anschluss. Ich muss ja zum Beispiel erst einmal von Zittau nach Oderwitz um auf den Radweg zu kommen.“

Generell sind die Meinungen zum Vorhaben des Kreises zwischen Oderwitz und Niedercunnersdorf gespalten. Der Landkreis hält aber weiterhin an seinen Plänen für Erwerb und Ausbau der Strecke fest, sagt Holger Freymann, Leiter des Kreisentwicklungsamtes. Zuletzt habe es Ende März eine Beratung mit der Deutschen Bahn dazu gegeben. Das Gespräch habe die Kreisvertreter in ihrem Ansinnen noch einmal bestärkt, so Freymann. Nun gibt es weitere Abstimmungen mit den betreffenden Kommunen, die an der Strecke liegen – Oderwitz, Herrnhut und Kottmar. Ende Mai wird das Vorhaben Thema im Technischen Ausschuss des Kreistags sein.

