Strahler-Test auf der Albertbrücke Wegen der Hufeisennasen muss ein Kompromiss für die optimale Beleuchtung gefunden werden.

Ein schöner Anblick: Die Sandsteinflächen der Albertbrücke werden in dezentes, warmes Licht getaucht. Zu erleben war das schon einmal im Dezember 2016. © Ronald Bonß

Henry Otto ist begeistert. Die angestrahlte Albertbrücke hat es dem Dresdner angetan. „Voriges Jahr konnte ich kurz vor Weihnachten mit meinen Kollegen die wundervolle Beleuchtung bestaunen“, berichtet der 59-Jährige. „Zu sehen war das bei einer Kuppelbesteigung der Frauenkirche.“ Doch nicht lange konnte er sich darüber freuen. Schon nach wenigen Tagen erloschen die 62 LED-Strahler, die die Sandsteinflächen von Bögen und Pfeilern in warmes Licht tauchten. Seit zehn Monaten bleiben sie nachts dunkel. Und das, obwohl die Stadt satte 130 000 Euro für die Illumination investiert hatte.

Henry Otto will wie viele Dresdner wissen, ob überhaupt und wann die Albertbrücke wieder so schön angestrahlt wird. Das könnte schon lange geschehen. Denn der technische Fehler ist längst beseitigt. Wie sich herausgestellt hatte, waren die Steuerchips in den Strahlern kälteempfindlich. Die frostigen Dezember-Tage 2016 hatten ihnen schnell den Garaus gemacht. Anfang August wurden die Chips endlich gegen kältebeständige Teile getauscht.

Doch eingeschaltet wurden die Strahler immer noch nicht. Denn wie bereits beim Bau der Waldschlößchenbrücke spielt Hufi hier die größte Rolle. Wegen der seltenen Kleinen Hufeisennase muss zuerst ein Beleuchtungskompromiss gefunden werden, bevor der Lichtschalter betätigt werden darf. Fachleute gehen davon aus, dass die Fledermäuse das Dresdner Elbtal als Transferroute zwischen den Kolonien in Meißen und Pillnitz nutzen. Zu ihrem Schutz waren bereits an der Waldschlößchenbrücke viele Schutzvorkehrungen umgesetzt worden, so das heiß umstrittene Tempo-30-Limit während der Hufi-Flugsaison im Sommerhalbjahr. Sie hatte im April begonnen und endet diesen Monat.

Verschiedene Experten-Meinungen

Jetzt gibt es aber wieder Hoffnung auf eine nächtliche Anstrahlung, stellt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz in Aussicht. Anfang November soll es einen Vor-Ort-Termin von Fachleuten vieler Behörden geben – vom Umwelt- und Stadtplanungs- bis hin zum Straßenbauamt. Dabei werden die LED-Strahler getestet und falls nötig geändert, um einen Kompromiss zu finden.

Die Spanne der Details reiche von der Leuchtstärke bis hin zum Winkel, in dem die Strahler, die sogenannten Fluter, die Sandsteinflächen anleuchten. Die Suche ist nicht einfach. Da prallen erfahrungsgemäß die Meinungen von Fachleuten verschiedener Bereiche aufeinander. Gestalter wollen das Licht so hell, Umweltexperten so dunkel wie möglich. Koettnitz ist aber zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden wird. „Dann können die LED-Strahler noch im November zugeschaltet werden“, sagt der Amtschef.

Eigentlich sollte der Kompromiss längst beschlossen sein. Ursprünglich war geplant, ihn bei laufendem Betrieb im vergangenen Winter zu finden. Bis zum Beginn der Fledermaus-Flugsaison im April wäre genügend Zeit gewesen. Doch da funktionierte die Beleuchtungstechnik nicht mehr. Also muss dies jetzt nachgeholt werden.

„Die ganze Sache ist inzwischen schon sehr peinlich“, findet Henry Otto, der unweit der Albertbrücke wohnt. „Da wurde nicht wenig Steuergeld für eine wirklich tolle Beleuchtung verbaut. Und nun ist es vielleicht nur eine Handvoll Leute, von denen jeder nur für seine eigene kleinkarierte Auffassung kämpft“, sagt er verärgert. Er bewertet das als Trauerspiel, das jedoch in die lange Pannenliste der Stadt passe.

Die Albertbrücke ist für Kompromisse bekannt. Einer hatte mit dem Doppelgeländer deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. In dem Fall hatten nicht nur Brückenplaner, sondern auch Denkmalschützer ihre Hände im Spiel. Als vermeintlich beste Lösung wurde die gefunden, das alte Geländer nachzubauen und davor ein neues mit der vorschriftsmäßigen Höhe zu setzen. Ein Dresdner Kompromiss.

Für Augustusbrücke ist alles klar

Zumindest bei der Anstrahlung der Augustusbrücke muss danach nicht mehr gesucht werden. Nach der bis Frühjahr 2019 dauernden Sanierung soll sie nachts von 68 LED-Flutern angestrahlt werden. Im Gegensatz zur Albertbrücke wurde hier schon im Vorfeld ein Kompromiss gefunden.

Seit 2014 hat man bei vier Anstrahlungsversuchen an den einzelnen Bögen die Vorzugsvariante ermittelt. Dazu wurden Gerüste aufgebaut. Industriekletterer hatten Koettnitz zufolge die LED-Strahler entsprechend verändert. Durch Blenden könne das Licht gesteuert und gedimmt werden, sodass die Konsolsteine unter der Brüstung und die Bogenstirnwände, aber nicht die Unterseiten der Bögen beleuchtet werden. Das ist besonders wichtig, um die Fledermäuse bei ihren nächtlichen Touren nicht zu stören.

