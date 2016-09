Strahlende Sieger und großes Aufräumen Der Wandertheaterpreis geht für ein Jahr nach Spanien. Damit steht auch schon ein Teilnehmer des nächsten Festivals fest.

PuntMoc aus Spanien begeisterte mit GAGSonTRIX das Publikum des XXI. Internationalen Wandertheaterfestivals und wurde zum Sieger gewählt. © André Wirsig

Vorjahrespreisträger Ennio Marchetto aus Italien hatte am Samstagabend mit seinen Living Paper Cartoons noch einmal das bis auf den letzten Stehplatz belegte Große Hoftheater zum Beben gebracht. In der Theaterarena auf den Streuobstwiesen spielten sich derweil die nächsten Preisträger in die Herzen des Publikums. PuntMoc aus Spanien.

In GAGSonTRIX begeisterten die Boada- Brüder mit überraschenden Verwandlungen. Durch verrückte Bewegungen und unnachahmliche Mimik wechselten sie von Mensch zu Tier, vom Tier zu purer Energie und von Energie zu schallendem Gelächter.

Beim Finale Grande am Sonntagabend bekamen die drei Spanier die Wandertrophäe des Wandertheaterfestivals überreicht und dürfen sie nun bis zum nächsten Jahr mit in ihre Heimat nehmen. PuntMoc steht damit auch schon als erster Teilnehmer des 22. Internationalen Wandertheater-Festivals im September 2017 fest.

Nachdem vor der eindrucksvollen Kulisse des brennenden Labyrinths das Fest auf den Elbwiesen stimmungsvoll mit viel Musik, den teilnehmenden Künstlern und Tausenden Besuchern beendet wurde, war am Montag das große Aufräumen angesagt. Gestern Mittag lag die Bühne auf dem Kirchplatz schon fein säuberlich vor dem Kriegerdenkmal aufgestapelt. Der Wind spielte mit den zurückgebliebenen Strohhalmen der Dekoration. Die letzten Teile des mit Muskelkraft betriebenen Theaterkarussells von Georg Traber wurden mit eben dieser in den bereitstehenden Anhänger verladen. Transporter holten nicht verkaufte Waren aus einigen Buden ab.

Während der Verkehr auf dem Anger und in der Bahnhofstraße wieder rollte, blockierten dort die beiden Kassenhäuschen weiter die Fußwege. Eines versperrte sogar die Rollstuhlfahrerrampe an der Sparkasse. (SZ/gör)

