Strafzinsen auch für Kleinsparer? Banken und Sparkassen stecken in der Zinsfalle. Das bekommen auch Privatkunden zu spüren.

Früher buhlten Banken und Sparkassen um Kunden. Jetzt scheinen sie sie abschrecken zu wollen. Jüngstes Beispiel: die Volksbank Reutlingen. Sie droht laut Preisaushang Verbrauchern mit Strafzinsen von 0,5 Prozent auf Guthaben auf dem Girokonto und ab 10 000 Euro auch auf dem Tagesgeldkonto. Momentan macht das Institut dies eigenen Angaben zufolge nicht wahr und verlangt tatsächlich keine Negativzinsen von seinen Privatkunden.

„Die Änderungen im Preisaushang sind rein prophylaktischer Natur. Sie schaffen lediglich die formalen rechtlichen Voraussetzungen zum Beispiel für den Fall, dass ein Neukunde eine Million Euro bei uns anlegen will“, erklärt das Institut dazu.

Verbraucherschützer vermuten eine Abschreckungsstrategie. Denn in der Zinsflaute werden Geldanleger zunehmend zur Belastung für die Finanzinstitute. Wichtigste Ertragsquelle der Banken und Sparkassen in Deutschland ist traditionell der Zinsüberschuss – die Differenz zwischen dem, was die Institute auf der einen Seite zum Beispiel für Kredite kassieren und auf der anderen Seite ihren Kunden etwa als Sparzinsen zahlen. Weil die EZB die Zinsen im Euroraum faktisch abgeschafft hat, brechen den Instituten Erträge weg.

Zudem müssen Geschäftsbanken für Geld, das sie bei der EZB parken, 0,4 Prozent Strafzinsen zahlen. Die Kosten dafür geben etliche Institute schon länger an Unternehmenskunden weiter. Zunehmend langen sie auch bei vermögenden Privatkunden zu: Nach Recherchen des Preisvergleichsportals Verivox sind seit Dezember 2016 acht Geldinstitute hinzugekommen. In der Regel werden Strafzinsen demnach aber nur für höhere Guthaben ab 100 000 Euro oder 500 000 Euro fällig.

Droht die flächendeckende Einführung von Strafzinsen? Die Geldinstitute schließen nichts aus, und nach Einschätzung der Finanzaufsicht Bafin müssen sich Bankkunden so oder so auf ein Ende der Kostenlos-Kultur einstellen. „Wer Kunde einer gesunden Bank oder Sparkasse sein will, muss akzeptieren, dass das Institut aufwandsgerechte Preise verlangt und neue Ertragsquellen erschließt, wenn alte versiegen“, sagt Bafin-Präsident Felix Hufeld.

Der Volksbank Reutlingen könnte allerdings noch Ärger drohen. „Preisaushänge müssen klar und wahr sein“, sagt Kay Görner, Marktwächter Finanzen bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Sie dürften Kunden nicht in die Irre führen. (dpa)

