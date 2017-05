Strafverfolger beharken sich auf der Autobahn Ein missglücktes Fahrmanöver genügt, und ein Polizist und ein pensionierter Richter finden sich wenig später vor Gericht wieder.

Denkwürdiges Verhalten liefern ein Polizist und ein Ex-Richter während einer Autobahnfahrt ab. © Symbolfoto: dpa

Es hat etwas von Comedy, was sich da vor anderthalb Jahren auf der Autobahn zwischen Thiendorf und Radeburg ereignete. Ein pensionierter Richter aus dem Brandenburgischen fuhr mit seiner Frau in Richtung Dresden. Kurz vor einem Baustellenabschnitt wechselte er mit seinem BMW unvermittelt in die linke Spur. Dort hatte gerade ein VW zum Vorbeifahren angesetzt, dessen Fahrer sich durch das Manöver zu einer unvermittelten Bremsung gezwungen sah. Am Steuer des Volkswagens saß ein Polizist aus Berlin – privat und in Zivil. Der Beamte hatte wohl den Eindruck, dass der BMW-Fahrer die Spur bewusst blockieren wollte. Über die nun folgenden Geschehnisse gehen die Schilderungen der beiden weit auseinander. Der Vordermann sei ihm generell durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen, sagt der Polizist. Also habe er sich in den Dienst versetzt, sei in die rechte Spur gewechselt, neben den BMW gefahren, habe seinen Dienstausweis hochgehalten und signalisiert, dass er anhalten solle. Der Angeklagte habe daraufhin zu ihm herübergeschaut und sich mehrfach an die Stirn getippt. Da er unbeeindruckt weiter fuhr, zog der Polizist vorbei und versuchte, den BMW mit einem Haltekellen-Signal zu stoppen. Auch das misslang. Also sei er bis zum Ende der Baustelle gefahren und habe den Angeklagten aus dem Auto dort in eine Baustelleneinfahrt gewinkt. Der sei der Anweisung schließlich nachgekommen und empört aus seinem Wagen gestiegen. Er sei Richter und mehr wert als ein kleiner Polizeibeamter, habe er geschimpft.

Der Richter schildert den Vorfall ganz anders. Er habe dem Zeugen mitnichten den Vogel gezeigt, sondern zwei Finger hochgehalten. Damit wollte er signalisieren, dass Polizisten in Zivil immer zu zweit unterwegs sein müssen. Bei nur einem Beamten habe er sich nicht zum Anhalten verpflichtet gefühlt. Außerdem sei ihm das Verhalten seines Gegenübers ziemlich verdächtig vorgekommen. Er hätte auch gut Mitglied einer Räuberbande sein können, die es auf den BMW abgesehen hat. Das umso mehr, als er beim Zeugen ein blaues Auge und auf dessen Beifahrersitz eine Pistolentasche zu erkennen glaubte.

In der Folge eskalierte die Sache so weit, dass der Richter eine Anzeige wegen Beleidigung bekam und seinerseits den Polizisten wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr anzeigte. Da das An-die-Stirn-Tippen auf Thiendorfer Flur passiert sein soll, ist für die Beleidigung das Amtsgericht Riesa zuständig. Das Anhalte-Manöver hingegen wurde bereits auf Dresdner Territorium ausgeführt, sodass das zweite Verfahren vorm Dresdner Amtsgericht stattfindet.

Während der Verhandlung in Riesa versucht der Angeklagte, die beiden Dinge zu vermengen. Richter Herbert Zapf muss ihn darauf hinweisen, dass es in Riesa ausschließlich um die Beleidigung geht. Als ehemaliger Richter mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein ausgestattet, erklärt der 70-Jährige seinem Kollegen mehrfach, wie der seinen Job zu machen hätte.

Das kommt beim Amtsgerichtsdirektor nicht gut an. Er sei überzeugt, dass der Angeklagte dem Polizisten den Vogel gezeigt habe, sagt Zapf unumwunden. Es gehe für ihn nur um die Frage, ob er wirklich ein Urteil sprechen müsse oder ob er das Verfahren gegen eine geringe Geldbuße einstellt. Deshalb unterbricht er die Verhandlung und lässt den Brandenburger kurz mit seiner Frau sprechen, die im Zeugenstand recht vernünftig aufgetreten ist. Der Richterkollege geht schließlich über die Brücke, die ihm in Riesa gebaut wird, und akzeptiert die Zahlung von 200 Euro an eine gemeinnützige Organisation. Seine Frau würde weitere Zeugenbefragungen nervlich nicht durchstehen, sagt er. Durch Herbert Zapfs gute Menschenkenntnis bleibt der Justiz eine Berufungsverhandlung und mithin viel Aufwand wegen einer nichtigen Angelegenheit erspart.

