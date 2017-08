Strafverfahren bleibt bestehen Gegen die Firma Matthäi, den Betreiber des Steinbruchs Brößnitz, wird in den Punkten illegale Gewässerbenutzung, Sachbeschädigung und Gefährdung der Trinkwasserversorgung ermittelt.

Produktproben aus dem Steinbruch in Brößnitz. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Wie der Verein Sächsisch-Brandenburger Höhenzug e.V. jetzt im Gemeinderat und auf seiner Internetseite berichtet, bleibt die Strafanzeige gegen die Firma Matthäi, den Betreiber des Steinbruchs Brößnitz, und gegen das Sächsische Oberbergamt bestehen. „Unserem Widerspruch zur Einstellung des Ermittlungsverfahrens wurde durch die Oberstaatsanwaltschaft stattgegeben“, so der Verein erfreut.

Somit sei die Staatsanwaltschaft Dresden wieder in der Pflicht, gegen den Bergbaubetreiber in den Punkten illegale Gewässerbenutzung, Sachbeschädigung und Gefährdung der Trinkwasserversorgung zu ermitteln. Außerdem werde in dem Zusammenhang gegen das Oberbergamt wegen Verletzung der Aufsichtspflicht vorgegangen. „Hoffen wir, dass diesmal gründlicher ermittelt wird“, so die Bürgerinitiative. Und die Untersuchungen nicht wieder mit dem Satz abgeschlossen werden: „Die Beklagten konnten glaubhaft darlegen, zu keiner Zeit gegen das Gesetz verstoßen zu haben.“ (SZ)

