Straftat nur vorgetäuscht? Nach einer Partynacht wird es nun für eine Freitalerin teuer. Dabei behauptet sie, das Opfer gewesen zu sein.

© dpa

Hatte sie sich zu sehr geschämt? Eigentlich sollte an diesem Dienstag einer jungen Freitalerin am Amtsgericht Dippoldiswalde der Prozess gemacht werden. Doch die Frau kam einfach nicht zu ihrer Verhandlung. Der Heranwachsenden wird das Vortäuschen einer Straftat vorgeworfen. Die 19-Jährige soll am 10. Oktober vorigen Jahres auf dem Polizeirevier in Dippoldiswalde Anzeige erstattet und dabei bewusst falsche Angaben gemacht haben. Laut Anklage hätte sie behauptet, dass ihr jemand zuvor bei einer Party in Freital-Niederhäslich Drogen oder womöglich auch Betäubungsmittel in ihr Glas gemischt hatte. Ihr sei es extrem schlechtgegangen, sie hätte sich zudem hemmungslos verhalten, habe die Frau geklagt. Sie wäre in jener Partynacht sogar noch von ihrer Nachbarin ins Krankenhaus gefahren und dort von Medizinern untersucht worden.

Das Problem: Ermittlungen ergaben, dass damals der Name der jungen Frau in keinem der Krankenhäuser in der Region bekannt war. Zeugen konnten die Fahrt ins Krankenhaus ebenso wenig bestätigen.

Womöglich erfand die Freitalerin alles, um nicht schlecht da zu stehen? Zumindest soll die zuvor schon einmal wegen Beleidigung verurteilte junge Frau in jener Oktobernacht stark betrunken gewesen sein. Und sie hätte angeblich auf der Party mit mehreren Männern herumgeknutscht.

Doch zu ihren möglichen Beweggründen für die Anzeige im Herbst 2016 nahm sie nun keine Stellung. Die Freitalerin blieb ihrer Verhandlung unentschuldigt fern. Ein vorheriges Angebot der Staatsanwaltschaft, 30 gemeinnützige Arbeitsstunden abzuleisten, ließ die Beschuldigte ungenutzt. Anklage und Gericht gingen somit in das sogenannte Strafbefehlsverfahren über. Das heißt: Die Frau erhielt eine Geldstrafe in Höhe von 750 Euro (50 Tagessätze à 15 Euro). Legt sie innerhalb einer Frist von zwei Wochen Einspruch gegen diese Entscheidung ein, muss der Fall doch noch vor Gericht verhandelt werden.

zur Startseite