Straftat ist nicht nachzuweisen Ein Tunesier soll einem Algerier eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben. Beide schildern den Vorfall anders.

Am späten Abend des 12. März soll ein 26-jähriger Tunesier einem Algerier auf dem Flur der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Döbeln eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben. Das Opfer erlitt eine fünf Zentimeter lange Platzwunde und ein Schädel-Hirn-Trauma. Die Wunde musste genäht werden. So steht es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Wegen gefährlicher Körperverletzung stand der Tunesier jetzt vorm Amtsgericht Döbeln.

„Ich hatte Alkohol getrunken“, sagt der Angeklagte. „Er kam zu mir und sagte, dass ich nicht trinken soll.“ Täter und Opfer wohnten zur Tatzeit in einem Zimmer. „Er hat mich gepackt“, schildert der Beschuldigte den Vorfall weiter. „Er wollte mich stoßen und fiel auf den Boden.“ Wie der Geschädigte zu der Kopfverletzung kam, weiß der Angeklagte nicht.

Das Opfer fehlt als Zeuge in der Verhandlung. Angeblich ist der Algerier wegen eines Haftbefehls untergetaucht. Den Vorfall hatte er bei seiner polizeilichen Vernehmung so geschildert, wie er in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Chemnitz steht.

Weil Aussage gegen Aussage steht und keine weiteren Zeugen den Vorfall gesehen haben, stellt das Gericht das Verfahren gegen den Tunesier ein. Ein weiterer Grund für die Einstellung ist, dass der Angeklagte wenige Tage nach der Tat vom Amtsgericht Chemnitz wegen Diebstahls mit Waffen zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt wurde. „Dadurch würde eine Verurteilung wegen der gefährlichen Körperverletzung nicht weiter ins Gewicht fallen“, so die Begründung von Richter Janko Ehrlich.

