Straftäter bei Verkehrskontrolle gestellt

Drei Verletzte nach Unfall auf A 17 Freital. Dienstagnachmittag erlitten drei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 17 leichte Verletzungen. Ein 30-Jähriger war mit einem Mercedes Vito auf der linken Fahrspur in Richtung Prag unterwegs. Nach der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz fuhr er auf einen vor ihm staubedingt haltenden Audi A6 (Fahrer 47) auf und schob diesen auf den davor stehenden Hyundai (Fahrer 49). Alle drei Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in Dresdner Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen sowie der Mittelleitplanke entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme sowie zur Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 17.30 Uhr konnten die Fahrbahnen wieder freigegeben werden.

Per Haftbefehl gesuchter Schwarzfahrer gestellt Freital/Dresden. Dienstagabend kontrollierte ein Zugbegleiter in der S-Bahn von Freital nach Dresden die Fahrscheine der Fahrgäste. Ein Reisender war nicht im Besitz eines Fahrausweises. Die notwendigen persönlichen Angaben des Betreffenden zur Ausstellung einer Fahrpreisnacherhebung erschienen dem Zugbegleiter wenig glaubhaft, sodass er die Bundespolizei am Hauptbahnhof informierte. Bei der polizeilichen Identitätsfeststellung des Schwarzfahrers stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Erschleichens von Leistungen bestand. Bei Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 600 Euro wäre dem 22-Jährigen ein Haftantritt erspart geblieben. Der Verhaftete war jedoch nicht in der Lage die geforderte Summe zu erbringen und muss nun seine 60-tägige Haft in der JVA Dresden absitzen.

Bargeld gestohlen Dippoldiswalde. Unbekannte hebelten in den vergangenen Tagen ein Fenster zu einem Ladengeschäft an der Großen Wassergasse auf und verschafften sich Zutritt zu den Verkaufsräumen. Aus einer Kasse stahlen sie rund 230 Euro Wechselgeld. Angaben zur Sachschadenshöhe liegen noch nicht vor.