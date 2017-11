Straffes Programm vor dem Fest Budissa Bautzen bestreitet bis zum 15. Dezember noch vier Punktspiele. Sonnabend gastiert Altglienicke auf der Müllerwiese.

Am Dienstag soll das ausgefallene Spiel zwischen Viktoria Berlin und Budissa Bautzen nachgeholt werden. Hier streiten sich bei der Partie im Mai der Berliner Ozan Pekdemir (unten) und Norman Kloß um den Ball. Sonnabend hat Budissa Heimrecht. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. In der Fußball-Regionalliga Nordost steht der letzte Hinrunden-Spieltag an. Die FSV Budissa Bautzen geht als Tabellenvierzehnter in die Heimpartie gegen den punktgleichen Aufsteiger VSG Altglienicke (13.). Gespielt wird am kommenden Sonnabend ab 13.30 Uhr im Stadion Müllerwiese. Als Schiedsrichter fungiert Stefan Prager aus Gera. Der 30-Jährige pfeift seine 46. Viertligapartie.

Das Tabellenbild ist aktuell etwas verzerrt. So trennen Budissa und die BSG Chemie Leipzig auf dem letzten Nichtabstiegsplatz (16.) zwar nur fünf Zähler, aber die Leutzscher haben bereits 17 Partien absolviert. Die Bautzener dagegen haben erst 15 Punktspiele in den Beinen. Vor einer Woche wurde das Gastspiel bei Viktoria Berlin abgesagt. Dieses Spiel soll nun schon am kommenden Dienstag, dem 5. Dezember, nachgeholt werden. Dadurch ergibt sich für die Mannschaft von Cheftrainer Torsten Gütschow ein straffes Programm vor dem Weihnachtsfest, denn auch die beiden ersten Rückrunden-Spieltage (FCO Neugersdorf/H, TSG Neustrelitz/A) sollen in diesem Jahr über die Bühne gehen. So stehen für die Budissen noch vier Begegnungen innerhalb von 15 Tagen an.

Acht Heimspiele haben die Bautzener bisher bestritten, nur einmal verließen die Spreestädter als Verlierer den Rasen. Das war gegen Union Fürstenwalde (1:2). Dagegen steht die Auswärtsbilanz der VSG Altglienicke mit nur zwei von acht verlorenen Auswärtsspielen – ein Duell auf Augenhöhe wartet auf die Fans. „Dass wir mal in einem Punktspiel gegen einen Klub wie Energie Cottbus spielen dürfen, ist eine Sensation“, sagte Daniel Böhm, sportlicher Leiter der VSG, vor dieser Saison. „Vor etwas mehr als zehn Jahren spielten die Cottbuser noch in der Bundesliga und wir mit Altglienicke in der Kreisliga.“ Seitdem stiegen die Berliner sechsmal auf.

Mit den Ex-Profis Björn Brunnemann und Kapitän Torsten Mattuschka – beide sind 37 Jahre alt und verweisen zusammen auf insgesamt 279 Zweitligapartien – stehen sehr erfahrene Ex-Profis im Kader von Trainer Miroslav Jagatic. Erst 34 Jahre alt ist der ehemalige Bundesliga-Spieler Boubacar Sanogo, der kürzlich verpflichtet wurde. Für den Hamburger SV und Werder Bremen absolvierte Sanogo, der 21 Länderspiele für die Elfenbeinküste gemacht hat, insgesamt sogar 14 Champions-League-Partien. Nach einem Abstecher zu AS St. Etienne in die erste französische Liga trat er bis 2014 noch 61 Mal für Energie Cottbus in der 2. Bundesliga an.

Torsten Gütschow muss erneut auf Johann Weiß verzichten. Dagegen steht Innenverteidiger Tobias Heppner nach Verletzung und Rotsperre wieder zur Verfügung. „Er konnte die ganze Woche unter voller Belastung trainieren“, freut sich Gütschow. Noch nicht entschieden ist, ob Tony Schmidt – mit vier Treffern derzeit der erfolgreichste Budissa-Torschütze – auflaufen kann. „Die Entscheidung fällt kurz vor dem Anpfiff“, sagt der Trainer. „Ich hatte mir im Pokalspiel bei Chemie Leipzig einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen“, blickt Schmidt zurück. „Ich denke aber, die Chancen stehen gut, dass es reichen wird.“

