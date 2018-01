Straffer Zeitplan fürs neue Leitbild Bautzen will ein Konzept zur Zukunft der Stadt erarbeiten. Erste Ergebnisse soll es schon in wenigen Monaten geben.

Ein Blick auf Bauzen. © Steffen Unger

Bautzen. Wie soll Bautzen 2030 aussehen? Was muss sich ändern, was bewahrt werden? Die Stadtverwaltung möchte all diese Fragen beantworten und dazu ein neues Leitbild erstellen. Den ersten Schritt haben die Mitarbeiter bereits unternommen. So wurden Ende des Jahres die Vereine und Institutionen nach ihrer Meinung gefragt. Nur wenige Wochen hatten sie die Gelegenheit, sich über Visionen für die Stadt Gedanken zu machen. Ein straffer Zeitplan, den die Stadtverwaltung bewusst so gewählt hat. „Wir versprechen uns davon, dass bereits Ende Januar die Ideen und Anregungen der Vereine vorliegen“, erklärt Markus Gießler, Referent des Oberbürgermeisters.

Bei der Stadtratssitzung am Mittwoch, dem 31. Januar wird über das weitere Vorgehen informiert. Schon jetzt steht fest, dass Stadtratsparteien gemeinsam mit der Rathausspitze über das Leitbild diskutieren werden. Für die Bautzener Bürger wird es im Sommer spannend. Dann werden die Ideen der Vereine öffentlich vorgestellt. Das fertige Leitbild „Bautzen 2030“ soll Ende des Jahres vorliegen.

Schon 2005 wurde bereits ein solches Konzept erstellt – das Leitbild „Bautzen 2020“. Laut Stadtverwaltung müsse das überarbeitet und an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. (SZ/mho)

