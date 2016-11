Straffer Zeitplan am Theaterplatz In der zweiten Bauphase werden aus Fußgängerzonen Autopisten. Das stößt auf Kritik. Die Theaterlinden könnten im Frühjahr umgepflanzt werden.

Im Bereich hinter dem Kino wird bereits seit Wochen gebaut. Für Autos ist hier kein Durchkommen. Im neuen Jahr wird dann der Theaterplatz etappenweise umgestaltet, werden die Leipziger Straße und die Straße Theaterplatz nur für Baufahrzeuge und Anlieferverkehr befahrbar sein.



Seit August laufen die vorbereitenden Bauarbeiten für die umfangreiche Aufwertung des Theaterplatzes. Nur während des Weinfestes wurden sie kurzzeitig unterbrochen. Ansonsten werden noch bis Anfang Dezember die Bauleute der Firma Swietelsky im Auftrag der Meißner Stadtwerke (MSW) Trinkwasser- und Gasleitungen sowie andere Versorgungskabel austauschen. Die Arbeiten – vorwiegend im nördlichen Bereich des Platzes – beinhalteten auch die Erneuerung von Hausanschlüssen und vier Schächten. Was in der zweiten Bauphase ab März 2017 vor allem hinsichtlich der Verkehrsführung passiert, hat das Stadtbauamt Meißen nun vorgestellt. Die SZ fasst die wichtigsten Punkte zusammen und sagt, wo es noch Klärungsbedarf gibt:

Die zweite Bauphase: Straßen und Theaterplatz bis Ende 2017 fertig

Der Plan des Stadtbauamtes ist mit heißer Nadel gestrickt. Nach dem Ende der ersten Bauphase muss noch im Dezember dieses Jahres die Ausschreibung für die eigentliche Neugestaltung des Theaterplatzes erfolgen. Sind die ausführenden Firmen gefunden, sollen die Stadträte im Februar abschließende Beschlüsse fassen. Im März 2017 muss es dann losgehen. „In den ersten drei Monaten sollen östlich des Theaters die Leipziger Straße von Haus 8 bis zum Café Wehnert sowie bis zur Kreuzung Schlossberg instand gesetzt werden“, sagt Heike Müller aus dem Stadtbauamt. Von Juli bis Oktober geht es weiter mit dem Abschnitt westlich des Theaters bis zum Baderberg. Die Straße Baderberg soll bis Ende August fertig saniert sein. Daran schließt sich der Ausbau nördlich des Theaters bis zur Einmündung Schlossplatz an. Im vorletzten Abschnitt wird von Oktober bis Mitte November die Leipziger Straße am Filmpalast instand gesetzt. Abschließend folge dann bis zum Jahresende der Abschnitt Leipziger Straße 18 bis 22, so Heike Müller.

Die Linden-Frage: Umpflanzen oder Abholzen im Frühjahr

Auf Nachfrage von Grünen-Stadtrat Torsten Schulze, was die Stadt inzwischen mit den beiden Lindenbäumen vor dem Theater vorhabe, antwortete Baudezernent Steffen Wackwitz: „Der Auftrag an die Verwaltung eine Umsetzung der Linden zu prüfen, besteht weiter. Noch gibt es kein Ergebnis.“ Zwar hatte sich der Bauausschuss längst für die Fällung ausgesprochen. Nachdem aber neue Erkenntnisse über die Geschichte der Bäume bekannt wurden und Bürger gegen die Abholzung protestierten, suchten Wackwitz und Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) nach einem Plan B. Dieser sieht eine Umpflanzung an eine andere Stelle vor. Wohin, ist allerdings Gegenstand der noch laufenden Prüfung. Sicher ist allerdings: Um den Zeitplan für die Neugestaltung des Theaterplatzes nicht zu gefährden, müsste im Frühjahr Hand angelegt werden. „Im April oder Mai müssten die Linden dann umgesetzt, vor dem Theater entfernt werden“, so Heike Müller.

Die geplante Verkehrsführung: CDU will keine befahrene Elbstraße

Während der ersten Bauabschnitte (März bis August) werden der Anlieger- und Erschließungsverkehr über den Parkplatz Sägewerk geführt. Die Leipziger Straße ist dann gänzlich für Liefer- und Baustellenfahrzeuge vorgesehen. Pkws, die aus Richtung Markt/Burgstraße kommen, sollen in diesem Zeitraum über den Baderberg, Lorenzgasse und Elbstraße stadtauswärts geführt werden. Dass die bisherige Fußgängerzone auf der Elbstraße mehrere Monate aufgehoben werden soll, will die CDU im Stadtrat verhindern. „Das ist mit uns nicht zu machen. Ausgerechnet im Frühling und Sommer, wenn Restaurants und Cafés ihre Stühle raus stellen, soll der Verkehr über die Elbstraße umgeleitet werden. Das geht so nicht“, erklärt CDU-Stadtrat Nico Riefling. Er plädiert dafür, dass die Verwaltung eine Lösung findet, den Verkehr über den Theaterplatz abfließen zu lassen. Innerhalb der CDU bestehe Einigkeit, den Plänen der Verwaltung in ihrer jetzigen Form nicht zuzustimmen. Laut Stadtsprecher Philipp Maurer soll es im nächsten Bauausschuss Ende des Monats eine Information geben, wie die Planer mit den Einwänden aus der CDU umgehen.

Die Parkplatzsituation: Geplantes Parkhaus könnte für Entlastung sorgen

Der Verwalter der Hornschen Stiftung Tom Lauerwald lässt das Haus am Schlossberg 7 – ehemals Theaterwerkstätten – sanieren. In der unteren Ebene sollen hier 20 Stellplätze entstehen. Bisher war vorgesehen, diese nur Mietern aus der Stiftung gehörenden Häusern auf dem Schloss- und Baderberg zu überlassen. Lauerwald könnte sich aber auch eine größere Variante in Form eines Parkhauses mit 34 Parkflächen vorstellen. Eine abschließende Entscheidung gebe es noch nicht. „Jede einzelne Stellfläche nahe des Theaterplatzes wäre für die Parkplatzsituation vor und nach der Umgestaltung begrüßenswert“, so Stadtsprecher Philipp Maurer.

Die offenen Fragen: Weinfest wegen möglicher Untersuchungen in Gefahr

Montag bis Sonnabend, 6 bis 22 Uhr, sollen die Bauarbeiter am Theaterplatz im Einsatz sein. So soll der straffe Zeitplan eingehalten werden, sagt Heike Müller. Allerdings gibt es ein Problem: Die Bauarbeiten befinden sich in archäologisch relevantem Gebiet. Daher könnten währenddessen archäologische Untersuchungen notwendig werden, die den Bauablaufplan durcheinanderbringen. Das könnte Auswirkungen auf das nächste Weinfest (29. September bis 1. Oktober) haben. Denn bis dahin soll die Elbstraße wieder Fußgängerzone, große Teile des Theaterplatzes fertig sein. Kommt es aber zu größeren Verzögerungen, könnte das Weinfest möglicherweise nur in abgespeckter Form stattfinden.

