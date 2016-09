Straffer Sparkurs eingeläutet Die Stadträte haben einen Haushaltsplan hinbekommen. Doch damit sind sie ihre alten Sorgen nicht los.

Das Dippser Finanzpaket ist abgenickt. © dpa

Die Stadt Dippoldiswalde hat nun endlich einen Haushaltsplan für dieses Jahr. Zum Entwurf gab es keine Einwendungen, und der Stadtrat beschloss am Mittwochabend mehrheitlich das Finanzpaket – ohne Diskussionen. Die Stadträte schienen froh zu sein, das leidige Thema endlich abhaken zu können und nun eine Grundlage zu haben. Denn seit Monaten müssen sie sich damit herumplagen, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Ein Problem, das sie dennoch so schnell nicht loslassen wird. Daher gab es harsche Kritik von der SPD-Fraktion an der Arbeit der Stadtverwaltung. Es sei sehr viel in nichtöffentlichen Sitzungen gesprochen worden, sagte Karelli Krischker. Es seien viele Ideen und Wünsche eingebracht worden, aber nur wenig davon sei letztlich eingeflossen. Deshalb lehnte die SPD-Fraktion ab, diesen Haushaltsplan zu beschließen. Sie plädierte sogar dafür, lieber ohne das Papier weiter zu wirtschaften, in der Hoffnung, dass dann der Druck groß genug wird, damit Maßnahmen seitens der Verwaltung getroffen werden, anstatt nicht nur an der Gebührenschraube zu drehen. Doch Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) warb um Zustimmung, weil das auch keine Lösung ist – mit Erfolg.

Wer mal einen Blick in den Vorbericht von Finanzchef Udo Krauße wirft, dem schwant, dass Dipps noch viel vor sich hat und sich weiter einschränken muss. Darin heißt es, die Stadt muss dauerhaft mit geringeren Auszahlungen auskommen und konsequent sparen. „Darüber hinaus müssen kommunale Aufgaben und Leistungen grundsätzlich auf die Angemessenheit hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung sowie der Finanzkraft überprüft werden.“ Das heißt im Klartext: Dipps steht ein straffer Sparkurs bevor.

zur Startseite