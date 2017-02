Straferlass für die schwarzen Schafe In Rumänien wächst der Widerstand gegen die Lockerung der Anti-Korruptionsgesetze.

Zehntausende Rumänen gehen – wie hier in der Hauptstadt Bukarest – auf die Straße, um gegen eine Regierungsverordnung zu demonstrieren, die den Kampf gegen Korruption erschwert. © dpa

Selbst eisige Temperaturen und Schneematsch können sie nicht abschrecken. Bei den größten Massendemonstrationen in Rumänien seit dem Sturz des kommunistischen Diktators Ceausescu im Dezember 1989 machten am Mittwochabend weit über 200 000 Menschen im ganzen Land ihrer Empörung über die von der neuen Mitte-Links-Regierung durchgepeitschte Lockerung der Anti-Korruptionsgesetze Luft: Allein in Bukarest zogen nach Schätzung der Polizei über 100 000 Menschen über die Straßen.

Trotz der sich mehrenden Proteste hatte die von der sozialdemokratischen PSD geführte Regierung von Premiers Sorin Grindeanu per Eilverordnung den dreisten Straferlass für die schwarzen Schafe in den eigenen Reihen durchgepeitscht – und die Proteste erst richtig eskalieren lassen. „Korrupte ins Gefängnis!“ und „Demokratie nicht Amnestie!“ skandieren im ganzen Land empörte Demonstranten.

Doch die noch nicht einmal einen Monat amtierende Regierung will sich von ihrem Weg zurück in den ungestraften Korruptionssumpf nicht abhalten lassen. So soll Amtsmissbrauch künftig nur dann noch bestraft werden können, wenn der angerichtete Schaden mehr als 200 000 Lei (umgerechnet rund 44 000 Euro) beträgt. Dies kommt einer Amnestie von Hunderten bereits verurteilter Würdenträger gleich – darunter auch PSD-Chef Dragnea, den bisher eine Bewährungsstrafe an der anvisierten Übernahme des Premier-Sessels hindert.

Trauertag für den Rechtsstaat

Gleichzeitig soll die Begünstigung einer Straftat für Verwandte des 1. und 2. Grades künftig straffrei bleiben. Das von der PSD kontrollierte Parlament soll zudem noch über eine Amnestie von Straftätern entscheiden, die zu weniger als fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden sind: Auch dies würde zahlreichen Politiker und ihnen nahestehenden Geschäftsleute eine vorzeitige Haftentlassung bescheren.

Wegen der angespannten politischen Lage im Land verzichtet Staatspräsident Klaus Johannis auf die Teilnahme am Dresdner Semperopernballs abgesagt. Es werde aber eine Videobotschaft von ihm gezeigt, teilte Sachsens Regierungssprecher Christian Hoose am Freitag mit.

Nach der Bekanntgabe der Eilverordnungen der Regierung hatte Johannis von einem „Trauertag für den Rechtsstaat“ gesprochen. Rumäniens höchstes Justizgremium, der Magistraturrat (CSM), kündigte eine Verfassungsklage gegen die eigene Regierung wegen des schweren Verstoßes gegen die Gewaltenteilung ein. „Der Kampf gegen die Korruption muss vorangebracht, nicht rückgängig gemacht werden“, mahnte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker: Brüssel verfolge die Entwicklungen in Rumänien mit „großer Sorge“.

Nicht nur bei der Demonstration in Bukarest kam es wegen von offensichtlich als Störern engagierten Hooligans angezettelten Ausschreitungen zu Tumulten. „Abtritt, Abtritt“ skandierten am Donnerstag im Parlament die Abgeordneten der Anti-Korruptionspartei USR, die minutenlang das Rednerpult blockierten.

Nachdem selbst mehrere lokale PSD-Würdenträger aus Protest gegen die umstrittenen Dekrete der Regierung von ihren Posten zurücktraten, verkündete am Donnerstag als erstes Kabinettsmitglied der parteilose Handelsminister Florin Jianu per Facebook seinen Rücktritt aus Gewissensgründen. Er habe darüber „reflektiert“, was er seinem Kind später einmal sagen sollte, erläuterte er seine Entscheidung: „Werde ich ihm sagen, dass sein Vater ein Feigling war, der Maßnahmen unterstützte, an die er nicht glaubte? Oder werde ich ihm sagen, dass sein Vater mit erhobenem Haupt eine Geschichte verließ, die nicht die seine war?“

zur Startseite