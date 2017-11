Strafbefehl für eine Ladendiebin Eine Frau aus Tschechien muss sich wegen räuberischen Diebstahls verantworten. Bisher konnte sie aber nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

Am Amtsgericht in Dippoldiswalde sollte sich am Dienstag eine Frau aus Tschechien wegen räuberischen Diebstahls verantworten. Laut Staatsanwaltschaft hatte sie mit ihrer Tochter und einem Mann am 25. Februar 2015 im Dippoldiswalder Rossmann-Drogeriemarkt Sachen zum Einkaufen geholt, dann allerdings die Ware nicht bezahlt. Das fiel den Marktmitarbeitern auf. Als die 35-Jährige vom Sicherheitspersonal beim Verlassen des Ladens aufgegriffen wurde, soll sie sich massiv zur Wehr gesetzt und um sich geschlagen haben.

Bisher konnte sie aber nicht persönlich dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Weder eine gerichtliche Ladung noch ein Haftbefehl konnten zugestellt oder vollstreckt werden. Nun war diese Woche ein Verhandlungstermin am Amtsgericht in Dippoldiswalde angesetzt, zu dem die Angeklagte auch nicht gekommen ist. Da die Frau noch nicht vorbestraft ist, hat das Amtsgericht nun einen Strafbefehl gegen sie über eine zwölfmonatige Freiheitsstrafe ausgesetzt zur Bewährung erlassen. (ypo)

