Strafaufschlag für polnischen Autodieb Das Landgericht Görlitz hat die Freiheitsstrafe für einen Zgorzelecer erhöht, weil es ihm sieben weitere Taten nachweisen konnte.

Symbolbild. © David Ebener/dpa

Görlitz. Das Landgericht Görlitz hat einem 42 Jahre alten Mann aus Zgorzelec für den vollendeten und versuchten Diebstahl von sieben hochwertigen Pkw gemeinsam mit weiteren Mittätern einen Strafaufschlag von einem Jahr Freiheitsentzug verpasst. Der Mann verbüßt bereits eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten. Das Landgericht verurteilte den Polen jetzt unter Einbeziehung dieses Urteils des Landgerichts Dresden zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Pole im Jahr 2013 am Diebstahl von vier fabrikneuen Audis im Gesamtwert von 220000 Euro direkt aus dem Audi-Werk in Ingolstadt beteiligt war. Dazu kamen drei weitere Taten – darunter zwei Versuche – im Raum Dresden. Alle Mitglieder der ehemaligen polnischen Autodiebstahlbande sind gefasst, die meisten bereits verurteilt – vom Landgericht Görlitz. Nach den Geständnissen in vorherigen Verfahren war auch diesmal die Beweislast erdrückend, das Verfahren schnell zu Ende. (fth)

