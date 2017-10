Strafanzeige wegen verbotener Aufnahmen in der Stadtratssitzung Im Netz waren Videomitschnitte aufgetaucht. Der Stadtrat stritt über einen Zuschuss für den Verein Treibhaus.

Ein Ausschnitt aus dem Video, das nun für Wirbel sorgt. Wer der Urheber der Videoaufnahmen ist, ist nicht bekannt. © Screenshot/SZ

Bisher war der Zuschuss für den soziokulturellen Verein Treibhaus nur ein Politikum im Stadtrat, aber jetzt gesellt sich eine strafrechtliche Komponente dazu. Wie Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU) auf Anfrage des DA sagte, wird er Strafanzeige gegen unbekannt stellen. Bei Facebook waren auf der Seite „Döbeln wehrt sich – Meine Stimme gegen Überfremdung“, die mutmaßlich von rechtsextremen Aktivisten betrieben wird, Videoaufnahmen aufgetaucht, die heimlich bei der Stadtratssitzung aufgenommen wurden. Sie zeigen in schlechter Qualität Redebeiträge des NPD-Stadtrats Stefan Trautmann, von Sven Weißflog (Freie Wähler) und Henning Homann (SPD). Das Filmen ohne Genehmigung während der Sitzungen sei strafbar, und bei Redebeiträgen müssten die aufgenommenen Stadträte extra ihre Einwilligung geben, sagte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer.

Stefan Trautmann war zum zweiten Mal in drei Jahren an das Rednerpult getreten. Sein Beitrag bestand vor allem aus einer Beschimpfung des Vereins Treibhaus unter anderem als „linksversiffter Haufen“. Trautmann wurde sofort vom Oberbürgermeister zur Ordnung gerufen.

Wie Egerer sagte, sei der Urheber der Videoaufnahmen nicht bekannt. Es habe sich um einen Gast gehandelt. Von Trautmann selbst stammten die Aufnahmen offensichtlich nicht.

Die Diskussion um den Zuschuss für den Verein Treibhaus gleicht einem Ritual, das jedes Jahr wiederholt wird. Der Verein bekommt unter anderem Fördermittel vom Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen für die Kultur- und Jugendarbeit. Von der Stadt müssen mindestens fünf Prozent dieser Summe kofinanziert werden. Das Problem: Es gibt beim Verein und bei der Stadtverwaltung unterschiedliche Auffassungen darüber, auf welche Summen sich diese fünf Prozent beziehen. Treibhaus hatte für nächstes Jahr einen Zuschuss von rund 15 400 Euro beantragt. Die Stadtverwaltung rechnete dagegen rund 8 800 Euro aus. Für dieses Jahr hatte der Verein eine Summe von 11 300 Euro von der Stadt erhalten.

Der Stadtrat ist in der Frage des Zuschusses in drei Lager geteilt. Kay Hanisch (Die Linke) sprach sich für den beantragten Zuschuss aus. „Der Verein ist eine Bereicherung, um die uns andere Kommunen beneiden. Wir sollten ideologische Vorbehalte zurückstellen und das Gemeinwohl im Blick haben“, sagt er. Henning Homann (SPD) schlug einen Kompromiss vor. Treibhaus soll wie in diesem Jahr reichlich 11 000 Euro erhalten. Der Verein sei in der Flüchtlingskrise in einer schwierigen Situation eingesprungen und habe sich mit um die Geflüchteten gekümmert. „Welche Botschaft geht denn davon aus, wenn wir jetzt sagen, wir kürzen das Geld?“ Stadtrat Peter Draßdo von der FDP erinnerten daran, dass andere Vereine, die nicht so hohe Zuschüsse erhalten, auch gute ehrenamtliche Arbeit leisten und sich in der Jugendarbeit engagieren.

Abgestimmt wurde über alle drei Vorschläge. Eine Mehrheit gab es nur für die niedrigste Summe von 8 800 Euro. Stefan Trautmann von der NPD stimmte auch dafür, dass Treibhaus diesen Zuschuss erhält. Er hätte auch eine Gegenstimme abgeben können.

Beim Verein Treibhaus will man trotz der geringeren Förderung durch die Stadt keine Abstriche bei der Kultur- und Jugendarbeit machen, sagte Geschäftsführerin Judith Sophie Schilling. „Wir müssen das durch mehr Einnahmen kompensieren.“ Bei einem Gesamthaushalt von rund 290 000 Euro in diesem Jahr steuert der Verein rund 90 000 Euro Eigenanteil bei. Das Geld stamme vor allem aus Einnahmen von Veranstaltungen und Spenden, sagte die Geschäftsführerin.

