Strafanzeige wegen beschädigter Bäume

Ostritz. Die Stadt Ostritz hat Strafanzeige wegen der beschädigten Bäume an der Leubaer Straße gestellt. Das hat Bürgermeisterin Marion Prange (parteilos) in der Stadtratssitzung am Donnerstag erklärt. Zuvor hatte sich Stadtrat Steffen Blaschke (CDU) erkundigt, ob die Stadt über die Beschädigungen informiert sei. Die Bäume sind vor fünf Jahren auf dem ehemaligen Standort des Ledernwerk gepflanzt worden. Es handelt sich dabei um Ausgleichspflanzungen für die Hochwasserschutzanlage. Bei der Kontrolle von Nachpflegearbeiten sei die Beschädigung festgestellt worden, erklärt die Bürgermeisterin. Der Vorfall muss etwa vor einem Monat passiert sein, vermutet Frau Prange. Die Befragung von Anwohnern habe nach ihren Worten keine brauchbaren Informationen erbracht. Deshalb suche die Stadt Zeugen, die die Zerstörung beobachtet haben oder zu dieser Hinweise geben können. Die Hinweise bleiben anonym, sichert die Rathauschefin zu.

Zeugen können sich ebenso zur zerstörten Flutlichtanlage am Sportplatz melden. Sie seien zerschossen worden, erklärt Frau Prange. Jeder Scheinwerfer, der ersetzt werden müsse, koste 350 Euro, erklärte sie im Stadtrat. Es ist nicht zum ersten Mal vorgekommen, dass die Flutlichter beschädigt wurden. Ärger gab es vor einiger Zeit auch wegen zerschnittener Tornetze. (jl)

