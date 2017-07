Storchenrettung in Ullersdorf Ein Ornithologe beobachtet am Wochenende einen in Not geratenen Schreitvogel. Er hat sich in einem Seil verfangen.

Manuela Kleemann und Ernst Gottschlich schauen sich den verletzten Storch an. Das Tier muss nun von einem Tierarzt behandelt werden, dann geht es zur Pflege in den Görlitzer Tierpark. © jens trenkler

Ullersdorf. Aufgeregt steht Ernst Gottschlich am Montag auf dem Hof der Firma Lift-Manager in Jänkendorf. In wenigen Minuten hofft er, mit dem dringend benötigten Hubsteiger nach Ullersdorf fahren zu können. Am Wochenende hatte ein Ornithologe aus Weigersdorf beobachtet und weitergemeldet, dass einer der dort auf dem Horst lebenden Störche sichtlich unbeweglich schien. Darauf entschloss sich der Naturschutzbeauftragte, das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Gemeinsam mit Manuela Kleemann vom Görlitzer Naturschutz-Tierpark ging es dann per Hubsteiger in luftige Höhe. Doch wie es bei solchen Tierrettungen oft ist, nahm der Jungstorch beim Anblick der Helfer sofort Reißaus und flog auf ein benachbartes Wohngrundstück. Für die Helfer hieß es nun wieder rasch auf den Boden zu kommen und den Ausreißer zu finden. Nach einer kurzen Suchaktion im näheren Umfeld konnte das Tier schließlich gesichtet und recht schnell eingefangen werden. Schon aus der Entfernung war deutlich sichtbar, dass sich die Beine des Tieres in einem Seil verfangen hatten und der Storch aufgrund seiner Verletzung kaum noch laufen konnte. „Die Leute schmeißen eben alles, was nicht mehr benötigt wird, in die Natur“, sagt Ernst Gottschlich. Gerade Netze und Schlingen seien für Vögel immer wieder eine Gefahr. Es sei dieses Jahr keinesfalls ein gutes Storchenjahr, so Gottschlich. Nester werden von anderen Tieren beschädigt oder ausgeraubt. Erst Ende Juni hatte die Feuerwehr Niesky mittels ihrer Drehleiterdrei verletzte Störche aus ihrem Horst in Biehain gerettet. Wie Manuela Kleemann berichtet, befinden sich die Tiere noch immer im Görlitzer Tierpark und werden dort bestens umsorgt. Wie lange die Tiere noch im Park verbleiben müssen, ist derzeit noch unklar.

Auch für den jungen Storch aus Ullersdorf geht es jetzt nach Görlitz. Schnell schießt die Tierpflegerin noch ein Foto von der Verletzung, um die Details dem Tierparkchef Sven Hammer zu übersenden. Bis er dort einziehen kann, muss er jedoch noch dem Tierarzt vorgestellt werden. Seine Verletzungen am Bein sind doch schlimmer als angenommen.

Nun heißt es abwarten. Die Storcheneltern klappern derweil im Nest. Sie haben längst mitbekommen, dass eines der Familienmitglieder fehlt.

