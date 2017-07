Storchenhochburg Rhäsa Bereits zum dritten Mal in Folge zieht ein Storchenpaar auf dem Areal einer Milchviehanlage Junge groß. Warum genau dort?

Die ersten Flugübungen haben diese drei Jungstörche längst hinter sich. Vielleicht sind sie beui Erscheinen dieses Artikels bereits ausgefolgen. Sicher ist, dass die Esse im Nossener Ortsteil in den letzten Jahren ein sicherer Hort für jungen Weißstörche gewesen ist. Bis in den August hinein könnte in der Region noch Storchennachwuchs beobachtet werden. © Claudia Hübschmann

Berichte und Bilder von Storchennestern, Storchenpärchen und Jungtieren kursieren dieser Tage durch die Medien. Auf Wiesen und Feldern im Landkreis sind die Tiere teilweise zu Dutzenden zu beobachten, suchen nach Futter für den Nachwuchs. Es ist Storchenzeit – auch in Nossen. Genauer gesagt im Ortsteil Rhäsa.

Gleich drei Jungtiere stehen hier kurz vor dem Abflug. Davon zeigen jedenfalls ihre schon stattliche Größe, das gut ausgebildete Federkleid und die andauernden Flugversuche. „In dem Nest in Rhäsa werden zur Zeit drei Jungtiere aufgezogen. Ich beobachte dieses Storchennest bereits den dritten Sommer infolge“, sagt SZ-Leser Dieter Rösler aus Etzdorf in Striegistal. Der Horst der Weißstörche befindet sich in einer recht außergewöhnlichen Lage – in mehr als zehn Meter Höhe auf der Esse einer ehemaligen Milchviehanlage. Vor zwei und auch vor drei Jahren waren hier bereits jeweils drei Jungvögel zu beobachten. „Es ist der erfolgreichste Horst im Meißner Land“, hatte 2015 Storchen-Experte Bernd Katzer gesagt. Ein Jahr zuvor äußerte er sich so über das Storchennest in Rhäsa: „Es ist die einzige Neuansiedlung mit Bruterfolg im Meißner Land.“

Da sich auch in diesem Sommer junge, augenscheinlich gesunde Störche in dem Horst befinden, entwickelt sich die Brut-Station langsam zur echten Hochburg für Adebar. Für die Storchenpopulation in Deutschland ist das nicht selbstverständlich. „Einzelne Bruterfolge des Weißstorchs reichen derzeit nicht aus, um die natürlichen Verluste deutschlandweit auszugleichen“, sagt Lars Lachmann, Referent für Vogelschutz beim Nauturschutbund (Nabu).

Der Bruterfolg der Störche reiche in vielen Regionen nicht aus, um die natürlichen Verluste auszugleichen. „Der Bestandsanstieg resultiert vor allem aus einem Zuzug von Störchen aus Regionen mit besseren Lebensbedingungen und höherem Bruterfolg.“ Im Nossener Ortsteil Rhäsa kann von einem anhaltenden Bruterfolg zurecht gesprochen werden. Viermal in Folge Nachwuchs an ein und dem selben Ort – das sei nicht untypisch, dennoch bemerkenswert, bestätigt ein Mitarbeiter des Landratsamtes. Der Brutstandort auf der Esse Rhäsa sei bekannt.

„Der Standort erfüllt seit Jahren die Lebensraumansprüche der Art in erforderlichem Maß. Wichtig ist nicht eine ruhige Lage des Neststandortes, sondern vielmehr das Vorhandensein ausreichender Nahrung im Zeitraum der Jungenaufzucht“, zitiert René Weinhold von der Pressestelle des Landratsamtes einen Experten der Naturschutzbehörde. An einmal bewährte Standorte von erfolgreichen Bruten kehrten die Brutpartner immer wieder zurück.

Das sei ein für Weißstörche durchaus typisches Verhalten. „Es sind Standorte bekannt, die seit Jahrzehnten erfolgreiche Bruten des Weißstorches aufweisen. Drei flügge Jungvögel pro Brut sind notwendig, um den Bestand der Art – auch in Sachsen – auf Dauer zu sichern“, so der Sachverständige. Bei weniger als zwei oder nur zwei flüggen Jungvögeln pro Brut ergebe sich auf Dauer eine negative Bestandsentwicklung, da eine einfache Reproduktion nicht erreicht werde. „Weil die Brutsaison noch nicht vollständig abgeschlossen ist, kann eine Bewertung für die Region zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgen.“

Der Standort in Rhäsa gefällt jedenfalls nicht nur denen, die sich professionell mit dem Storch beschäftigen. Über die alljährlichen Besucher freuen sich auch die Erzieher der ländlichen Kita in Rhäsa. Ein Ausflug zum Storchen-Horst sei eine willkommene Ablenkung und für die Kinder immer ein schönes Erlebnis, so eine Erzieherin.

Der Abflug der bereits gut entwickelten Jungstörche aus dem Horst, steht nun bevor. In der Regel halten sich die Jungtiere zwischen 58 und 64 Tagen im Nest auf, nachdem sie geschlüpft sind. Die drei Rhäsaer Exemplare wurden also berteits Anfang, Mitte Mai geboren.

