Storchenfreunde hoffen auf Regen Mittlerweile sind im Stadtgebiet die ersten Tiere angekommen. Ob sie aber bleiben, ist noch nicht sicher.

Liebesspiel im Storchennest: Paarungsbereit sind die Weißstörche schon während ihrer Reise an die Brutplätze. © Archiv/ A. Schröter

Riesas Storchenbeauftragter Olaf Gambke schaut in den vergangenen Tagen besonders oft zum Himmel. „Mittlerweile sind die ersten Weißstörche eingetrudelt“, erklärt er. Sowohl auf dem Wäschereischornstein als auch auf der Esse am Hercher-Autohaus seien schon Tiere gesichtet worden. Und vermutlich handle es sich auch um die Störche, die schon seit Jahren dort brüten. „Es könnten die Richtigen sein“, so Gambke.

Ganz sicher sei das aber noch nicht. Das muss erst die Ringablesung ergeben. Insgesamt acht Weißstorch-Paare seien im Altkreis Riesa bisher gesichtet und an ihn gemeldet worden, sagt Olaf Gambke. „Dazu kommen noch einzelne Störche, die in der Landschaft beobachtet wurden.“ Die würden noch auf ihre Partner warten – und so lange ihr Nest besetzt halten. Im Grunde haben aber selbst die Nachzügler noch viel Zeit. „Drei bis vier Wochen haben die noch dicke“, sagt der Storchenbeauftragte.

Sorgen macht dem Storchenfreund vor allem das Wetter – genauer: die Trockenheit. „Meine größte Hoffnung ist, dass es in den nächsten Tagen regnet – und hoffentlich nicht zu wenig.“ Denn wenn die Weißstörche in der Region eintreffen und bemerken, dass es zu trocken ist, „dann kann es passieren, dass sie einfach weiterfliegen“. Schließlich fehle den Vögeln dann die Nahrungsgrundlage. Lediglich die alteingesessenen Tiere würden es dann wohl weiterhin probieren.

