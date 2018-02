Storchendorf

gewinnt Wettbewerb

Dissen. Das Storchendorf Dissen bei Cottbus hat den regionalen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen und einen Scheck in Höhe von 10 000 Euro erhalten. Gleichzeitig qualifizierte sich das deutsch-sorbische Dorf für den zehnten Landeswettbewerb. Am 26. und 27. Mai ist Dissen Gastgeber für das 13. Fest des Slawischen Mittelalters mit einer Zeitreise in die Vergangenheit vor mehr als 1 000 Jahren. (kay)

Frostwiesenlauf

startet im Spreewald

Burg. Bei winterlichen Temperaturen wird am jetzigen Sonntag, dem 11. Februar, um 11 Uhr der 16. Frostwiesenlauf im Spreewaldkurort Burg gestartet. Der Wettkampf ohne Platzierungen gilt als Test für den Spreewaldmarathon 2018. Ausgeschrieben sind Läufe über 2, 5, 10, 20 und 30 Kilometer sowie für Walker und Wanderer über 5 und 10 Kilometer. Gestartet wird am Landhotel in Burg-Kauper, Ringchaussee 125. Alle Teilnehmer erhalten eine Medaille und eine Teilnehmerurkunde. (kay)

Papierlose Patientenkarte im Carl-Thiem-Klinikum

Cottbus. Mit einer Landesförderung von rund elf Millionen Euro soll das Carl-Thiem-Klinikum Cottbus (CTK) in den nächsten Jahren umfassend „digitalisiert“ werden. So soll unter anderem die papierlose Patientenkarte innerhalb von drei Jahren eingeführt werden und das größte Brandenburger Medizinzentrum zum „papierlosen Krankenhaus“ machen. Das CTK hat jährlich bis zu 45 000 stationäre Patienten. Es versorgt außerdem jedes Jahr mehr als 100 000 gesundheitlich beeinträchtigte Menschen. (kay)

