Storchendorf

gewinnt Wettbewerb

Dissen. Das Storchendorf Dissen bei Cottbus hat den regionalen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen und einen Scheck in Höhe von 10 000 Euro erhalten. Gleichzeitig qualifizierte sich das deutsch-sorbische Dorf für den zehnten Landeswettbewerb. Am 26. und 27. Mai ist Dissen Gastgeber für das 13. Fest des Slawischen Mittelalters mit einer Zeitreise in die Vergangenheit vor mehr als 1 000 Jahren. (kay

