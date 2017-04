Storch im Hundewetter Das Tier ist erst vor wenigen Tagen in Mittelbach gelandet.

Den Regenwolken ganz nah. Der Storch ist im Großnaundorfer Ortsteil Mittelbach angekommen. © Reiner Hanke

Das Wetter hatte sich der Storch von Mittelbach wohl anders vorgestellt. Im strömenden Regen saß der Vogel am Freitagmorgen in seinem Nest auf einer Wiese im Großnaundorfer Ortsteil Mittelbach. Der Storch ist vor einigen Tagen in dem Dorf gelandet. Er verlor damit den internen Wettstreit gegen den Storch von Großnaundorf. Der saß schon einige Tage zuvor zum ersten Mal auf seinem Horst und hat vor wenigen Tagen zudem mit der Ankunft seiner Partnerin Gesellschaft bekommen.

Die Großnaundorfer Störche zogen im vergangenen Jahr vier Jungvögel auf. Die Mittelbacher Störche brachten 2016 zwei Jungstörche durch, sagt Bernd Großmann. Der Großnaundorfer beobachtet die Störche und erfasst den Nachwuchs. (szo)

zur Startseite