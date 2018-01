Storch hält die Stellung Der Dauergast der alten Oderwitzer Färberei lässt sich auch vom Sturm „Friederike“ nicht von seinem Winterquartier vertreiben.

Weder Winterwetter noch „Friederike“ bringen den Storch in Oderwitz aus der Fassung. © A. Paul

Oderwitz. Weder Kälte, noch Stürme können ihm etwas anhaben: Der Storch, der als Dauergast auf dem Schornstein einer alten Färberei in Oderwitz sein Winterquartier bezogen hat, lässt sich auch von klimatischen Widrigkeiten nicht von dort vertreiben. Wie Kerstin Titzler von der Oderwitzer Kindertagesstätte „Knirpsenland“ berichtet, war der Storch nicht einmal von Orkan „Friederike“ beeindruckt. „Er war zwar am Tag nach dem Sturm nicht im Nest, danach kam er aber wieder“, sagt Kerstin Titzler. Der Sturm habe jedoch am Nest kaum Schäden hinterlassen, sagt die Erzieherin der integrativen Kindertagesstätte, die gemeinsam mit den Kindern das Vogelschicksal verfolgt. Sie wollen auch weiterhin auf den Storch achtgeben.

zur Startseite