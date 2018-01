Stoppuhr als Hingucker Der Glashütter Luxusuhrenhersteller Lange präsentiert sich zum Genfer Uhrensalon und zeigt eine Weltneuheit.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Modell Triple Split (139 000 Euro) ist die wichtigste Neuentwicklung der Firma Lange. Deshalb ließ die Geschäftsführung um Wilhelm Schmid diese als Großuhr nachbauen, um Uhrenfans an den Messestand von Lange Uhren zu locken. © Lange Uhren Das Modell Triple Split (139 000 Euro) ist die wichtigste Neuentwicklung der Firma Lange. Deshalb ließ die Geschäftsführung um Wilhelm Schmid diese als Großuhr nachbauen, um Uhrenfans an den Messestand von Lange Uhren zu locken.

„Leckerbissen für Uhrenfans“: Modell Triple Split.

Glashütte. Auch beim Luxusuhrenhersteller Lange gibt es keine Glaskugel, mit der sich die Zukunft vorhersagen lässt. Allerdings hat die Firma gegenüber ihren Mitbewerbern einen Vorteil. Gleich zu Beginn des neuen Jahres fährt das von Wilhelm Schmid geführte Unternehmen zu einer Uhrenmesse, dem Genfer Uhrensalon. Hier trifft es Fachhändler aus aller Welt und erfährt, wie die Branche tickt.

Der Salon, auf dem in diesem Jahr 35 Aussteller vertreten sind, öffnet am Montag. Lange wird mit rund 50 Mitarbeitern vor Ort sein. „Wir sind ganz optimistisch“, sagt Firmensprecher Arnd Einhorn. Er hofft, dass die „gute Entwicklung“, die das Unternehmen 2017 genommen hat, fortgesetzt werde kann. Daran dürften auch viele Glashütter interessiert sein. Denn mit ihren 750 Mitarbeitern, von denen rund 650 im Müglitztal arbeiten, ist die Manufaktur der größte Arbeitgeber in der Uhrenstadt.

Einhorn räumte ein, dass es 2017 einige Märkte gab, in den es nicht so gut lief, dazu gehörten die USA und Großbritannien. In anderen war die Lage stabil. Von daher sei 2017 gut gelaufen. Nun darf man gespannt sein, wie die Fachhändler auf die sieben Neuheiten reagieren, die Lange vorstellen wird. Die Firma wird wie in den Vorjahren ihre wichtigste Neuentwicklung im Großformat in die Messehalle stellen.

Erstmals wird bei dieser extra angefertigten „Großuhr“ auch das Uhrwerk zu sehen sein, sagt Einhorn. Dieses herzustellen, sei sehr aufwendig gewesen. Doch die Mühe sei gerechtfertigt. Schließlich handele es sich bei der zu bewerbenden Uhr um einen „Leckerbissen für Uhrenfans“, schwärmt Einhorn. Mit der Triple Split, so heißt die Uhr, lassen sich zwei Zeiten über mehrere Stunden stoppen. Der Träger der Uhr kann zum Beispiel die Zeiten zweier Formel-1-Gegner oder die zweier Marathon-Läufer vergleichen. Möglich macht das ein kompliziertes Hebelwerk im Inneren der Uhr, das dessen Träger durch den gläsernen Boden auch sehen können. Dessen Resultat erscheint auf der Vorderseite auf drei zusätzlichen kleinen Zifferblättern. Eins zeigt die Sekunden an, ein weiteres die Minuten und das Dritte die Stunden. Auf jedem Zifferblatt rotieren je zwei Zeiger. „Die Uhr erlaube es dem Träger auch, die Zeiten von nacheinander beginnenden Ereignisse zu erfassen, wie zum Beispiel die Dauer von Hin- und Rückflug auf einem Langstreckenflug“, sagt Einhorn. Weltweit gebe es bisher keine mechanische Armbanduhr, die das könne. Der Stoppzeitmechanismus arbeitet unabhängig von der eigentlichen Zeitmessung. Er kann durch das Drücken einer Krone auf Null gestellt werden.

Inwieweit Lange damit die Uhrenfans begeistern kann, wird sich im Laufe der Woche zeigen. Diese will das Unternehmen auch nutzen, um an den vor genau einem Jahr verstorbenen Firmengründer Walter Lange zu erinnern. Ihm zu Ehren hat das Unternehmen auch eine Uhr herausgebracht, die ganz in dessen Sinne sein dürfte, sagt Einhorn. Bei dem Zeitmesser handelt es sich um eine neue Variante in der Modellreihe 1815. Von dieser gibt es nun vier neue Modelle. Das Besondere an ihnen: Alle sind klassisch gehalten und verfügen über eine springende Zentralsekunde mit Start- und Stopp-Funktion. „Diese hatte für Walter Lange eine besondere Bedeutung“, sagt Einhorn. Schließlich gehe diese auf eine Erfindung seines Urgroßvaters Ferdinand Adolph Lange zurück. Walter Langes Großvater Emil hat sie erstmals umgesetzt. 1877 erhielt die Firma dafür eines der ersten deutschen Patente.

Lange bringt von dieser Uhr auch ein Modell heraus, das in mehrfacher Hinsicht ein Novum ist. Erstmals hat die Manufaktur eine Uhr mit Stahlgehäuse gebaut. Von ihr gibt es nur eine Ausführung, und diese wird in den nächsten Tagen für einen guten Zweck von einem Auktionshaus versteigert. Für welchen, darüber wird Lange im Laufe der nächsten Tage informieren.

zur Startseite