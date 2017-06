Stopps an der Manufaktur enden Die Arbeiten an der Altenberger Straße in Glashütte werden beendet. Die Ampel bei der Firma Lange kommt weg.

© Egbert Kamprath

Autofahrer mussten in den letzten Tagen auf der Altenberger Straße in Glashütte mit einem kurzen Stopp rechnen. Die Straße auf Höhe des Ärztehauses war nur einspurig befahrbar. Eine Ampel regelte hier den Verkehr.

Grund dafür sind Arbeiten im Auftrag des Uhrenherstellers Lange. Dieser ließ hier Rohre zwischen der neuen Manufaktur und dem gegenüberliegenden Gebäude Lange II installieren. „Dabei werden Wärme- und Kälteleitungen für zeitgemäße und umweltbewusste Klimatechnik verlegt“, sagt Katrin Meusinger von der Pressestelle. Und dazu musste die Staatsstraße S 178 durchquert werden. Um die Belastungen für die Anwohner und Pendler gering zu halten, habe Lange die Arbeiten mit der Stadt abgestimmt, die parallel dazu die Emil-Lange-Straße ausbauen lässt.

Nach dem Pfingstwochenende sollen sowohl die Arbeiten am Gehweg entlang der Lange II als auch die an den Fahrbahnen abgeschlossen sein. „Der Fußweg, der am neuen Gebäudeteil des Uhrenherstellers vorbeiführt, wird Ende Juni 2017 wieder freigegeben“, kündigt Frau Meusinger an. Die Arbeiten seien auch mit dem Straßenbauamt des Freistaates Sachsen abgestimmt, ergänzt sie. (SZ/mb)

