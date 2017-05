Stoppomat startet in die vierte Saison Ambitionierte Radfahrer können zwischen Königstein und Gohrisch auf Rekordjagd gehen.

Per Stoppomat kann die Fahrzeit gemessen werden. © Archiv: Hübschmann

Der Stoppomat des Kreissportbundes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist wieder scharf geschaltet, teilte Wolfgang Vogt mit. Radler können mit diesen Messanlagen ihre Zeit auf der Strecke vom Hotel „Lindenhof“ in Königstein hinauf zum Parkhotel „Margaretenhof“ im Kurort Gohrisch ermitteln. Dafür entnimmt man am Startpunkt eine Karte und füllt sie mit den persönlichen Daten aus. Dann stempelt man die Startzeit im Stoppomat ab und tritt danach sofort in die Pedale, um zum Zielort zu sprinten. Dort steht ein weiterer Automat, der die Ankunftszeit abstempelt. Die zu radelnde Strecke ist etwa 2,6 Kilometer lang. Es müssen 160 Höhenmeter überwunden werden.

Die Wertungskarten der Teilnehmer werden regelmäßig von einem Mitarbeiter des Kreissportbundes ausgewertet und auf der Homepage www.stoppomat.de veröffentlicht. Bisher trugen sich über 200 Aktive in die Zeitliste ein. Bisher Schnellster war Thomas Hoffmeister aus Radeberg mit 6:36 Minuten. (kk)

