Stoppomat ist außer Betrieb Wegen Brückenbauarbeiten muss der Stoppomat in Klipphausen ab dem 19. Juni geschlossen werden.

Wie die Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) mitteilt, muss der Stoppomat in Klipphausen wegen Brückenbauarbeiten ab dem 19. Juni geschlossen werden. Sie hoffe, dass die Bauarbeiten bis zum Bergfahren am 17. September abgeschlossen sind, so die VGM.

Der Stoppomat ist eine permanente Zeitmessanlage zwischen Constappel, Kleinschönberg und dem Steinbruch Sachsdorf. Die Anlage wird vom SV Elbland Coswig-Meißen technisch und organisatorisch betreut und steht jedermann auf eigene Gefahr zum sportlichen Vergleich kostenlos zur Verfügung. Sie wird hauptsächlich von Rennradfahrern genutzt, kann jedoch auch von Läufern bewältigt werden. Die Zeiten werden unter www.stoppomat.de nach Altersklassen und Sportarten separiert und verglichen. Es ist ein Höhenunterschied von 185 m auf 4,5 km zu bewältigen. (SZ)

zur Startseite