Stoppomat in der Winterpause Die Zeiterfassung auf der Strecke zwischen Königstein und Gohrisch geht nächstes Jahr weiter.

© Norbert Millauer

Königstein. Der Stoppomat zwischen Königstein und Kurort Gohrisch geht am 4. November in die Winterpause. An den Start- und Zielpunkten am Hotel „Lindenhof“ in Königstein und am Hotel „Margaretenhof“ in Gohrisch wird die Elektronik ausgebaut. Auf der 2,6 km langen Strecke mit 160 Höhenmetern kann man seine Fähigkeiten auf dem Rennrad austesten und dank des Stoppomaten die Zeit für die Bergetappe stoppen.

In diesem Jahr waren 38 Männer und Frauen am Start, teilt der Kreissportbund Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit. Bedingt durch Straßenbauarbeiten in Königstein und Gohrisch konnte die Saison allerdings erst am 25. Juli beginnen. Der Schnellste mit 7:30 min war Christian Jentzsch aus Dresden. Die Bestzeit allerdings stammt noch aus dem Jahr 2014, als der Radeberger Thomas Hoffmeister die Strecke in 6:36 min zurücklegte. Wann der Start in die Saison 2017 beginnt, wird rechtzeitig bekanntgegeben. (WoVo)

