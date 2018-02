Stopp für mehr Windkraft vor Stolpen Der Regionalplan wirft noch viele Fragen auf. Ein Plus verbuchen die Stolpener allerdings für sich.

Ursprünglich sollte Rennersdorf-Neudörfel als Vorranggebiet für weitere Windanlagen ausgewiesen werden. Das ist mit dem nun vorliegenden Entwurf des Regionalplanes vom Tisch. Spannend bleibt es dagegen in der näheren Umgebung. © Steffen Unger

Neustadt. Das Thema Windkraft und die Erweiterung des Gebietes nahe Rennersdorf-Neudörfel war in letzter Zeit wohl das Thema, welches in Stolpen die Wellen schlagen ließ. Doch mit der weiteren Diskussion um den Regionalplan haben sich die Wogen geglättet. Von einer Erweiterung dieses Gebietes ist keine Rede mehr. Rennersdorf-Neudörfel ist kein Vorranggebiet mehr.

„Gut, dass das Thema Windkraft ad acta gelegt ist. Und gut, dass Stolpen weiter Grundzentrum bleibt“, umreißt Bürgermeister Uwe Steglich (FDP) kurz den Regionalplan, zu dem auch die Stadt Stolpen eine Stellungnahme abgeben musste. Der Status Grundzentrum erkennt nicht nur die bisher bestehende, gute Infrastruktur an, sondern könnte Stolpen auch künftig gewisse Vorteile in Sachen Zuschüsse bescheren. Zumindest erhofft man sich das.

Wichtige Verkehrswege erst einmal ausbauen

Getrübt wird die Freude um das Grundzentrum, weil im Regionalplan die direkt angrenzenden Gemeinden an Dresden als sogenannte Erlebnisregion als besonders förderungswürdig ausgewiesen wurde sowie auch die Stadt Dresden, aber nicht Stolpen. Man könne nicht verstehen, dass in die Landeshauptstadt jede Menge Geld gepumpt werde. Möglicherweise wird sich das mit der neuen Landesregierung aber auch ändern. Der Regionalplan und die Ergänzungen der Stadt enthalten einige Projekte, die in den nächsten Jahren durchaus umsetzungswürdig wären.

Von der Struktur her wird Stolpen mit den Hauptschwerpunkten Tourismus, durch die Burg, und Gewerbe gekennzeichnet. Daraus ableitend gibt es in der Stadt verschiedene Begehrlichkeiten. Das sind zum Beispiel der Ausbau wichtiger Verbindungsachsen, schwerpunktmäßig die Anbindung der Staatsstraße S 159 an überörtliche Verkehrswege bis hin zum Ausbau der Staatsstraße S 156 mit Grenzübergang Langburkersdorf.

Aus Sicht der Stadt Stolpen wurde das Thema Radwege unterbeleuchtet. „In dem Papier wird sich nur auf den Ausbau von touristischen Radwegen bezogen, nicht aber auf die gefährliche Situation für den allgemeinen Radverkehr“, sagt der Bürgermeister. In Stolpen betrifft das vorrangig einen Radweg entlang der S 159. Dieser wurde schon mehrmals gefordert, verstärkt auch mit dem nun vorliegenden Regionalplan. Außerdem haben die Stolpener in einer Stellungnahme darauf hingewiesen, explizit die schnelle Anbindung von der S 159 an die Ortsumgehung Berthelsdorf sowie eine Umgehungsstraße für Heeselicht mit aufzunehmen.

Landschaftsschutz kontra Ortsentwicklung

Im Regionalplan gibt es aus Sicht der Stadt Stolpen zwei kritische Punkte. Zum einen wurde ein Gebiet unterhalb des Wasserwerkes an den Stolpener Pfarrfeldern als Artenschutzgebiet neu ausgewiesen. Die Stadt hat dort vielleicht noch andere Pläne und will das Areal als Gemeindebedarfsfläche behalten. Zum anderen wurde fast das gesamte Wesenitztal als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Auch das wäre dann neu., „Wir halten das für total überzogen. Das ist ein Eingriff in die gemeindliche Planungshoheit“, sagt Bürgermeister Uwe Steglich. Die Ausweisung der Flächen als Artenschutz- beziehungsweise Landschaftsschutzgebiet schränken die Entwicklung von Stolpen ein.

Hochwasserschutz und Vorsorge zu wenig beachtet

Aus Stolpener Sicht ziemlich kritisch bewertet werden die Aussagen im Regionalplan zum Hochwasserschutz und zur Vorsorge. Das Problem ist, dass Aussagen dazu komplett fehlen – und damit auch die Ausweisung von Hochwassereinzugsbereichen in dem Plan nicht vorkommt. Dass wiederum könnte sich negativ auf die Pläne der Stadt auswirken. Vorgesehen ist, die Einzugsgebiete des Langenwolmsdorfer Baches schrittweise hochwassersicher auszubauen. Darüber hinaus erhoffte sich die Stadt auch Aussage darüber, wie die Landwirtschaft künftig Hochwasservorsorge betreiben muss.

