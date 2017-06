Stopp! über einen Austritt aus der Euroregion

Die Europäische Union sortiert sich gerade neu. Allein das spricht schon dafür, Teil der Euroregion zu bleiben. Frankreichs neuer Präsident Macron wird schon bald eigene Akzente setzen – und die Austrittverhandlungen der Briten stehen unmittelbar bevor. Damit verlässt wohl ein zahlungskräftiges Mitglied die EU. Weniger Geld bleibt, das man verteilen könnte. Davon geht auch das sächsische Umweltministerium aus, das die EU-Mittel für die Entwicklung im ländlichen Raum betreut. Explizit ausgenommen von Mittelkürzungen sind in Brüssel bisher die Euroregionen. Die EU will zeigen: Bei Projekten, die den Zusammenhalt Europas stärken, wird nicht gekürzt.

Der Landkreis muss sparen, sonst kassiert der Freistaat den Haushalt. Der Landesdirektion, die die Konsolidierung überwacht, ist egal, wie und wo. Am Ende muss die Summe stimmen. Der Landrat hat das weitere Prozedere im Kreistag klar benannt: „Für die Euroregion ändert sich durch meinen Brief überhaupt nichts, wenn die Kreisräte das Thema nicht bis Jahresende anpackt.“ Jetzt können die Kreisräte also Hilfe leisten durch Unterlassen. Denn dass der Landkreis trotz seiner finanziellen Lage aus einer Kooperation austritt, was deren Bestehen insgesamt gefährdet, und auch darauf verzichtet, aus jedem selbst investierten Euro 17 zu machen – das alles den Bürgern zu vermitteln, dürfte schwer sein.

