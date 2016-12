„Stop Fake“ als Geheimwaffe im Propagandakrieg Eine ukrainische Internetseite deckt russische Falschmeldungen auf – nun auch in Deutsch.

Die Produktion von Autositzbezügen soll „die fast bankrotte Ukraine wiederbeleben“. Dieses Zitat wurde dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko durch den Fernsehkanal des russischen Verteidigungsministeriums Zvezda in den Mund gelegt. Der Politiker hat diesen Satz allerdings so nie gesagt. Anhand eines Videos der Rede Poroschenkos konnte die ukrainische Internet-Plattform „Stop Fake“ den Schwindel aufdecken.

Nachzulesen ist diese Geschichte jetzt erstmals auf Deutsch. Mithilfe von Spenden könne „Stop Fake“ seine Arbeit nun den deutschen Lesern zugänglich machen, sagte Chef-Aufdecker und Journalistik-Dozent Ruslan Deynychenko auf einer Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Mit gut einem Dutzend früherer Studenten der Kiewer Journalistenschule rief er 2013 die Plattform ins Leben. Gleich die erste Geschichte war ein Treffer. Nach der Besetzung der Krim berichteten russische Medien über Flüchtlingsströme aus der Ukraine. Ein Anruf genügte, um die Lüge zu entlarven. Bei der staatlichen Immigrationsbehörde wusste niemand davon. Es kam heraus, dass das Amt aus Moskau angehalten wurde, vorsorglich Unterkünfte für Tausende Ukrainer bereitzustellen.

Deynychenko bezeichnet dieses Vorgehen als typisch. Oft lasse sich aus den Medienberichten ablesen, welche Aktion gegen die Ukraine von Russland als nächster Schritt geplant werde. Sein Team ist in den vergangenen drei Jahren auf 20 Helfer angewachsen. Gemeinsam durchsuchen sie täglich russische Zeitungen, Online-Dienste und Fernsehsender nach falschen Nachrichten und recherchieren diese nach.

Die Arbeit trägt Früchte. Deynychenko zufolge zeigen Umfragen mittlerweile, dass nur noch vier Prozent der Ukrainer russischen Sendungen uneingeschränkt Glauben schenken. Vertreter anderer unabhängiger Aktivistenorganisationen zweifeln diese Zahl an. Sie gehen davon aus, dass mindestens zehn Prozent der ukrainischen Bevölkerung weiter russische Medien konsumieren und auf deren Verlässlichkeit bauen. „Russland führt einen Informationskrieg gegen uns“, sagt Stanislav Chornohor, Chef der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft der ostukrainischen Stadt Kramatorsk.

Dabei hat sich die Strategie Moskaus seit dem Krim-Konflikt gewandelt. Es würden keine plumpen Lügen mehr aufgetischt, so Ruslan Deynychenko. Die Geschichten seien ausgefeilt, mit Zitaten und anderen Belegen versehen, um sie glaubhaft zu machen. Oftmals dienen Soziale Netzwerke als Verbreitungsstrang.

Dementsprechend erhöht sich der Aufwand für Deynychenko und seine Mannschaft. Häufiger als früher müssen Spezialisten hinzugezogen zu werden, um Falschmeldungen auf die Schliche zu kommen. So wie bei einer Granate, die in der Ostukraine angeblich von Ukrainern auf ein ziviles Gebäude abgefeuert worden sein soll. Ein Militärexperte analysierte die Einschläge und kam zu dem Schluss, dass es sich um Geschosse aus einem Geschütz gehandelt haben muss, das maximal vier Kilometer entfernt stand. Die nächsten ukrainischen Stellungen lagen allerdings mindestens 5,5 Kilometer weg. Offenbar hatten russische Milizen den Schaden angerichtet.

Finanziert wird die Arbeit von „Stop Fake“ nahezu 100-prozentig aus Spenden. Ausländische Stiftungen zählen dazu, aber auch Botschaften westlicher und osteuropäischer Staaten in der Ukraine. Der ukrainischen Regierung kommt die Aktivität der unabhängigen Plattform zupass. „Wir betreiben selbst keine Gegenpropaganda. Wir beobachten nur“, sagt der stellvertretende Informationsminister Artem Bidenko. Gleichzeitig sollte niemand die von Russland initiierte Propaganda unterschätzen. „Die läuft mittlerweile überall in Europa, auch in Deutschland“, so Bidenko.

