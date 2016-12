Gerichtsbericht „Stop Asyl“ auf Garage gesprüht Ein 21-Jähriger aus Altenberg ist für den Schriftzug verantwortlich. Sein Motiv bleibt ein Rätsel.

Mit schwarzer Farbe stand in großen Lettern „Stop Asyl“ auf dem Garagentor am Alten Schellerhauer Weg, der sich oberhalb der Gaststätte Lindenhof in Altenberg befindet. Der Schriftzug war laut Polizei etwa einen Meter hoch und 1,50 Meter breit. Der Sachschaden betrug laut Anklage 100 Euro. Die Beamten ermittelten einen Tatverdächtigen, der sich nun vor dem Amtsgericht in Dippoldiswalde verantworten musste. Sachbeschädigung wurde dem inzwischen 21-Jährigen vorgeworfen. Der junge Lastwagenfahrer hat sich in der Nacht vom 11. zum 12. November 2015 auf der Garage verewigt. Der Deutsche gibt die Aktion zu.

Sein Motiv bleibt indes rätselhaft. War es Langeweile? Tat er es, weil er etwas gegen Asylbewerber hat? Ein Ausländer ist der Garagenbesitzer jedenfalls nicht. Ob der ein Flüchtlingshelfer sei, ist unklar. Vor Gericht musste der Mann nicht aussagen. Und der Angeklagte selbst konnte dem Richter auch nicht so recht erklären, wieso er die zwei Wörter auf die Garage gesprüht hat. „Ich weiß nicht, wieso ich das getan habe, es hatte eigentlich nichts mit Asyl zu tun“, murmelte der Angeklagte kleinlaut.

Auch weitere Nachfragen brachten den Richter nicht weiter. Womöglich stand der Beschuldigte, der in unweit der besprühten Garage wohnt, damals unter Drogen? Zumindest hatte der Altenberger nach eigenen Angaben regelmäßig Cannabis und laut einem Bekannten auch mal Crystal genommen. Letzteres bestreitet der 21-Jährige. „Ich habe nur gekifft“, sagt er.

Seinen Führerschein musste der bisher nicht vorbestrafte Altenberger in diesem November nach einer Polizeikontrolle abgeben. Der Lkw-Fahrer soll unter Drogeneinfluss und unangeschnallt unterwegs gewesen sein. Zu der Spedition, wo er vorerst als Lagerist arbeitet, fährt der Angeklagte nun mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Und bald muss der Altenberger zur Suchtberatung. Das Gericht wies an, dass er in den kommenden drei Monaten sechsmal dorthin muss. Obendrein verurteilte das Gericht den 21-Jährigen, der monatlich 350 Euro verdient, zu einem Täter-Opfer-Ausgleich. Das heißt: Entweder er beseitigt den Schaden selbst oder er zahlt dem Garagenbesitzer stattdessen Geld dafür. (SZ/skl)

