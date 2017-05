Stolze Stiefmütterchen

Trotz der Kälte der vergangenen Tage blühen in Weißwasser an der Bautzener/Ecke Berliner Straße stolz die frisch gepflanzten Stiefmütterchen und erinnern an den Muttertag am Sonntag, der hoffentlich etwas wärmer wird. Schon einen Tag vorher endet der Frühlingsrummel im Freizeitpark. Wer vorher noch Appetit auf einen Geschwindigkeitsrausch „to go“ und etwas Süßes für den Gaumen hat, ist ab 14 Uhr im Freizeitpark richtig.Foto: Joachim Rehle

