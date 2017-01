Stolze Geburtenbilanz In Bautzen kamen 2016 fast 900 Babys zur Welt. Das ist rekordverdächtig.

Die Zwillinge Maya und Mayla waren die 800. Geburt auf der Bautzener Entbindungsstation im Jahr 2016. Die Eltern Norman und Franziska Koryzna sind glücklich. © Carmen Schumann

Für Franziska und Norman Koryzna sind die Zwillinge Maya und Mayla ein großes Glück. Doch auch die Mitarbeiter des Bautzener Krankenhauses haben Grund zur Freude. Denn die Geburt der beiden Mädchen Ende November trug die stolze Nummer 800 im Register. Eine solche Zahl wurde letztmalig im Wendejahr 1990 erreicht. Und die gute Entwicklung, die sich schon im Sommer abgezeichnet hatte, setzte sich noch bis zum Jahresende fort. Das letzte Baby im zu Ende gegangenen Jahr, die kleine Annika Graf, war die Geburt Nummer 881. Da insgesamt 18 Mal neue Erdenbürger im Doppelpack ankamen, sind es genau 899 Babys, die das Licht der Welt in Bautzen erblickten. Damit wurde die Geburtenrate um rund 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Denn die Zahl der Geburten stieg um 144 und die der Neugeborenen um 147.

Diese erfreuliche Entwicklung sei sicher hauptsächlich der Inbetriebnahme des Neubaus der Frauenklinik vor einem reichlichen Jahr mit wesentlich besseren Bedingungen für die Mütter und Kinder zu verdanken, sagt die Chefärztin der geburtshilflichen Abteilung Dr. Petra Bießlich. Aber auch die Anstrengungen der Hebammen, Schwestern und Ärzte seien in Zeiten von akutem Fachkräftemangel nicht zu vernachlässigen.

Das schwerste Baby wog 4 740 Gramm

„Entgegen der allgemeinen Meinung ist nur ein sehr kleiner Teil des Geburtenzuwachses durch die gestiegene Anzahl von Asylbewerbern bedingt“, sagt die Chefärztin. „Nur fünf Prozent der Mütter kommen in unserer Klinik aus dem Ausland, sie machen nur etwa ein Viertel der Steigerung der Geburtenzahl aus.“ Ob es insgesamt eine Erhöhung der Geburtenrate in Ostsachsen gegeben hat, sei ihr noch nicht bekannt, sagt Petra Bießlich.

Bei ihrer Bilanz des abgelaufenen Jahres schauten die Mitarbeiterinnen der Entbindungsstation auch auf rekordverdächtige Werte der Neugeborenen. So stellten sie fest, dass das schwerste Baby – ein Mädchen – bei einer Größe von 52 Zentimetern 4 740 Gramm auf die Waage brachte. Nur wenig leichter war das längste Baby. Der junge Mann war bei seiner Geburt stolze 57 Zentimeter groß und wog 4 650 Gramm. Ein Leichtgewicht war dagegen ein kleines Mädchen, das mit nur 695 Gramm und 31 Zentimetern Länge geboren wurde.

Damit auch Ende 2017 auf eine ähnlich gute Bilanz zurückgeblickt werden kann, bieten die Oberlausitz-Kliniken für werdende Eltern noch mehr geburtsvorbereitende Kurse und Info-Abende an. Die Geburtsvorbereitungskurse finden jeden ersten Montag im Monat um 19 Uhr am Kreißsaal statt. Hebammen vermitteln in vier Einzelkursen Informationen über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und führen mit den Schwangeren gymnastische Übungen durch. Bei den Info-Abenden werden der Kreißsaal, die Entbindungsstation und auch die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin vorgestellt. Ein Frauenarzt, ein Kinderarzt, Kinderkrankenschwestern und Hebammen beantworten alle Fragen zur Geburt und zum Wochenbett.

Die Top Ten der Namen MÄDCHEN 1 Mia 11 2 Hanna 9 3 Lena 8 4 Nele 8 5 Annika 7 6 Ella 7 7 Emma 7 8 Martha 7 9 Emilia 6 10 Johanna 6 JUNGEN 1 Oskar 13 2 Karl 10 3 Leon 10 4 Finn 9 5 Bruno 8 6 Jonas 8 7 Moritz 8 8 Tim 8 9 Niklas 7 10 Paul 7 Die Aufstellung enthält Kinder, die in der Bautzener Klinik geboren wurden, unabhängig vom Wohnort der Eltern.

