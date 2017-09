Stolpersteine gereinigt Die Stolpersteine erinnern an Zittauer Juden, die in der Zeit des Dritten Reiches umgebracht wurden.

Luise Tillmann (links) und Evelina Karagkouni vom Christian-Weise-Gymnasium haben jetzt mit Lehrerin Sybille Langer Stolpersteine in der Zittauer Innenstadt geputzt. © Rafael Sampedro

Zittau. Luise Tillmann und Evelina Karagkouni vom Christian-Weise-Gymnasium haben jetzt mit Lehrerin Sybille Langer Stolpersteine in der Zittauer Innenstadt geputzt. Und nicht nur sie: Viele Schüler beteiligten sich an der Aktion der Hillerschen Villa. Die Stolpersteine erinnern an Zittauer Juden, die in der Zeit des Dritten Reiches umgebracht wurden. (szo)

