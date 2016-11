Stolperstart Rietschen hat eine Millionen-Förderung in Aussicht. Doch wegen eines Vergabefehlers fließt noch kein Geld.

Der Rietschener Bahnhof könnte mithilfe des Förderprogramms saniert werden. Bürgermeister Ralf Brehmer würde in dem Gebäude gerne günstigen Wohnraum für junge Leute anbieten und diese so in der Gemeinde halten. © andré schulze

Zweieinhalb Stunden haben die Rietschener Gemeinderäte am Montag teils lautstark hinter verschlossenen Türen diskutiert. Am Ende korrigiert das Gremium einstimmig einen Fehler. Mitte Oktober hat der Gemeinderat dem Rietschener Planungsbüro Sweco einen Auftrag über fast 100 000 Euro zugesprochen. Weil die Gemeinderäte dabei aber nicht die zuvor von der Verwaltung aufgestellten Vergabekriterien berücksichtigt haben, sind sie öffentlich in die Kritik geraten. Der unterlegene Bieter, das Dresdner Ingenieurbüro Wüstenrot, hat gegen die Auftragsvergabe in Rietschen Beschwerde eingelegt und Rückendeckung von der Kommunalaufsicht des Landkreises Görlitz erhalten.

Ist dem Dresdner Ingenieurbüro, dem seitens der Rietschener Verwaltung bereits das formal beste Angebot bescheinigt worden ist, nun am Montag der Auftrag zugesprochen worden? Nein. Die Rietschener Gemeinderäte haben sich stattdessen nicht öffentlich darauf verständigt, die Vergaberegeln „geringfügig“ zu ändern und den beteiligten Bietern noch einmal die Chance einzuräumen, ihre Angebote nachzubessern. Mehrere Gemeinderäte hatten sich in der Vergangenheit enttäuscht gezeigt, dass der Preis bei der Vergabe des Auftrages nicht ausreichend genug gewertet wird. Tatsächlich lagen die Bieter aus Dresden und Rietschen deutlich auseinander.

Laut des Kommunalamtsleiters Karl Ilg ist die nun von den Gemeinderäten angeregte Nachbesserung „denkbar“. Die ursprünglichen Vergabekriterien bieten durchaus einen Angriffspunkt, wenn sie nicht auf den Preis abgezielt haben. Das Honorar des Planers ist bisher mit 30 Prozent in die Matrix für die Auftragsvergabe eingeflossen. Nun soll es mit 40 Prozent gewertet werden. Außerdem haben die Rietschener Gemeinderäte eine Klausel eingebaut. Je weiter er vom günstigsten Bieter abweicht, umso mehr mögliche Bewertungspunkte werden dem anderen Bieter prozentual abgezogen.

Formal ist das offenbar möglich. Trotzdem wirft die nachträgliche Korrektur der Vergabekriterien durch die Gemeinderäte Fragen auf. Denn die beiden Bieter aus Dresden und Rietschen haben ihre Kalkulationen ja schon vorgelegt. Der Leiter der Rietschener Sweco-Niederlassung, Helmut Perk, ist zudem Gemeinderat in Rietschen. Auch in der Sondersitzung zu der Vergabe am Montag meldet er sich im geschlossenen Teil zu Wort. Als die anderen Gemeinderäte über die Rücknahme des Auftrages und schließlich die Korrektur der Vergabekriterien beraten, wartet der befangene Helmut Perk (Freie Wähler) aber genau wie die Pressevertreter vor der Tür.

CDU-Gemeinderat Tilmann Havenstein hat zuvor beantragt, dass die Diskussion über die Vergabe nicht öffentlich erfolgt. „Es ist das Recht eines Gemeinderates, dass man solche Sachen im geschlossenen Teil diskutieren kann“, erklärt er auf Nachfrage. So würden sich auch Gemeinderäte äußern, die sonst vielleicht nicht gesprochen hätten. Die Korrektur der Vergabekriterien im Nachgang verteidigt er. „Wir waren der Meinung, dass es Nachbesserungsbedarf gab“, so der Gemeinderat. Hat die Verwaltung also zuvor Fehler gemacht? „Das kann ich nicht einschätzen“, sagt Tilmann Havenstein. Immerhin scheint nun Konsens zu herrschen. Nur einer von 13 Stimmberechtigten hat gegen die nachgebesserten Vergaberegeln gestimmt.

Spannend wird nun zu sehen sein, wie die beteiligten Bieter auf die Nachforderung reagieren. Dazu muss ihnen die Entscheidung aber erst einmal offiziell mitgeteilt werden. Fragen wirft auch der ursprüngliche Vergabevorschlag der Gemeinde auf. Denn dort liegt Wüstenrot etwa 17 Prozent über dem Preis von Sweco. In einer beigefügten Tabelle unterscheidet sich die Wertungssumme aber um rund 48 Prozent. Diese Details werden nun darüber entscheiden, wer von beiden den Auftrag erhält. Falls einem die Projektbetreuung zugesprochen wird. Denn auch ein drittes Planungsbüro, von dem Rietschen ursprünglich ein Angebot eingefordert hat, könnte nun eine Offerte nachreichen.

Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer hat angekündigt, dass der Auftrag nun am 2. Januar in einer Ratssitzung vergeben werden könnte. Die Gemeinde will ja in den Genuss der Fördermittel kommen. Wer den Auftrag erhält, der betreut die Sanierung des Rietschener Zentrums bis in das Jahr 2023. Die Gemeinde will mit der Finanzspritze unter anderem das Kino sanieren und im Bahnhofsgebäude günstigen Wohnraum für junge Leute schaffen.

