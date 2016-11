Stolperfallen im Asphalt Die Gehwege in Radebeul sind zum Teil in schlechtem Zustand. Mancherorts müssen deshalb die Straßenbäume verschwinden.

Wenn die Wurzeln der Straßenbäume den Asphalt nach oben drücken, entstehen hohe Buckel, wie hier in der Straße des Friedens. Für Leute mit Rollator oder Kinderwagen wird das Laufen dann schwierig. In Zukunft sollen Gehwege in Radebeul nur noch in Ausnahmefällen mit Asphalt überzogen werden. © Arvid Müller

Noch hängen die letzten bunten Blätter an den Bäumen in der Straße des Friedens. Schafft es die Sonne hin und wieder durch die Wolkendecke, dann schimmern sie im Licht. Ein schöner Anblick. Vielerorts machen die Bäume das Flair einer Straße aus. Ganze Städte werden danach bewertet, wie grün sie sind. In Radebeul gibt es viele Straßenbäume. Doch Buche, Ahorn und Co können auch zum Problem werden. In der Straße des Friedens machen sie den Fußgängern ihre Wege beschwerlich.

Auf dem Bürgersteig zwischen dem Beruflichen Schulungszentrum und der Apotheke „Weißes Ross“ haben die Wurzeln den Asphalt derart nach oben gedrückt, dass der gesamte Abschnitt in Wellen liegt. Zentimeter hoch ragen die Asphaltwölbungen aus dem Gehweg. Stolperfallen, die ein normales Laufen nicht möglich machen.

So sieht es Erika Müller. Die 75-Jährige ist regelmäßig in der Straße des Friedens unterwegs, kauft öfter in der Apotheke an der Ecke zur Meißner Straße ein. „Die Straßenbäume sind zwar schön“, sagt die Radebeulerin. „Aber die Wurzeln machen den Gehweg gefährlich.“ Aus Sorge zu stürzen, läuft die Seniorin auf der Straße. Wie Leute mit Rollator oder Kinderwagen den Weg meistern, ist ihr ein Rätsel. Sie findet: „Hier wäre dringender Handlungsbedarf seitens der Stadtverwaltung notwendig.“

Bei der Stadt ist das Problem bekannt. An mehreren Orten schränkten inzwischen ältere Bäume mit ihren hochgewachsenen Wurzeln den Gehweg ein, sagt die Sachgebietsleiterin für Straßenbau, Marlies Wernicke. Sind die Gehwege wie in der Straße des Friedens mit Asphalt gedeckt, wirke sich das meist zusätzlich negativ auf die Gehwegoberfläche aus. Die Verformungen sind dann stärker als bei Sand oder Pflaster. „Deshalb ist bei diesen Fällen oftmals anhand des vorhandenen Baumbestandes eine generelle Änderung beziehungsweise eine grundhafte Ersatzpflanzung zu prüfen“, sagt Wernicke. Das heißt: zur Not müssen die alten Bäume gefällt werden.

So war es auch in der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße im Bereich zwischen der Winzer- und der Stosch-Sarrasani-Straße. Hier hat die Stadt für 103 000 Euro den Gehweg komplett neu gebaut und neue Straßenbäume gepflanzt. Auch kleinere Sanierungen und Instandsetzungen finden im Stadtgebiet statt. Im laufenden Jahr wurden dafür bisher rund 40 000 Euro ausgegeben. Für eine Sanierung des Fußweges in der Straße des Friedens gebe es derzeit aber noch keine fassbare Planungsabsicht, sagt die Straßenbauverantwortliche.

Für Erika Müller bedeutet das, dass sie erst einmal weiterhin über eine Buckelpiste oder auf der Straße laufen muss. Sorge bereitet ihr deshalb auch die kalte Jahreszeit. „Im Winter rutscht man noch eher weg“, sagt die Radebeulerin. Auch nasse Blätter können rutschig sein. Für die Säuberung der Wege ist jedoch nicht die Stadt, sondern der jeweilige Anlieger zuständig. Seine Pflicht ist es, Müll und Unkraut regelmäßig zu entfernen und bei Schnee und Glätte zu streuen.

Was die Anwohner nicht entfernen können, sind Pfützen, die sich auf einigen nicht asphaltierten Gehwegen regelmäßig übergroß bilden. Trotzdem ist es das Ziel der Stadt, Bürgersteige nur in Ausnahmen mit Asphalt zu überziehen. Das Stadtbodenkonzept sieht vor, die Gehwege entsprechend der ortsüblichen Bebauung zu gestalten, sagt Wernicke. Sandgeschlämmte Oberflächen, Beton- oder Natursteinpflaster werden bei der Planung bevorzugt.

Welche Gehwege als nächstes saniert werden, richte sich danach, wo die Schäden am größten sind und Unfallquellen behoben werden müssen, heißt es aus der Verwaltung.

